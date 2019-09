Wordt Marion Marechal (29) geheim wapen van extreem rechts bij volgende presidentsverkiezingen in Frankrijk? KVDS

28 september 2019

22u58

Bron: Reuters 1 Het nichtje van de extreemrechtse Franse politica Marine Le Pen heeft afgelopen weekend een opmerkelijke passage gemaakt op een bijeenkomst van rechtsgezinden in Parijs. Tijdens de ‘Convention de la droite’ zei Marion Marechal (29) dat ze “er diep van overtuigd” was dat haar ideeën “in de toekomst naar de macht zullen leiden”. Zonder zich evenwel officieel kandidaat te stellen voor de volgende presidentsverkiezingen in Frankrijk in 2022.

Marechal – die vorig jaar ‘Le Pen’ uit haar familienaam schrapte – is de kleindochter van Jean-Marie Le Pen (de oprichter van het extreemrechtse Front National) en zoals gezegd het nichtje van Marine Le Pen (de voorzitster van de opvolger van het Front National: het Rassemblement National).

Persoonlijke redenen

Toen ze amper 22 was – in 2012 – werd ze verkozen in het Franse parlement en daarmee werd ze de jongste volksvertegenwoordigster in de geschiedenis van de Franse republiek. Vijf jaar later – in mei 2017 – stapte ze echter weer uit de politiek “om persoonlijke redenen”.





En nu lijkt ze terug. Velen zien in haar een mogelijk toekomstige leider van extreemrechts, misschien zelfs in de presidentsverkiezingen van 2022. Zelf heeft ze zich daar nog niet over uitgesproken. Haar tante Marine Le Pen vindt dat voorbarig. “Ik geloof er niets van dat ze de ambitie heeft om in 2022 presidentskandidaat te zijn”, zei ze eerder deze maand in een interview. “Dat is in elk geval wat ze mij verteld heeft. En ik heb geen reden om haar niet te geloven.” (lees hieronder verder)

De twee vrouwen hebben een verschillende strategie binnen extreemrechts. Waar Marine Le Pen nog vrij ruimdenkend is en zelfs samenwerkt met bijvoorbeeld homoseksuelen, moslims en joden om een alliantie met ‘patriotten’ van links én rechts te vormen, is Marion Marechal uiterst conservatief, streng katholiek, xenofoob en homofoob, en gelooft ze in een bredere rechtse coalitie.

Met de ‘Convention de la droite’ zou Marechal volgens analisten in het voetlicht willen blijven en zou ze leden van de traditionele conservatieve partij Les Républicains – waartoe Nicolas Sarkozy behoort – aan willen spreken. “Als je terug wil keren naar de politiek – en ik denk dat ze dat wil – moet je zorgen dat je gezien wordt”, aldus Jean-Yves Camus, politiek wetenschapper van de Franse denktank Fondation Jean Jaures. Volgens hem zal haar comeback afhangen van wat er gebeurt met Les Républicains, die het politiek lastig hebben sinds de verkiezing van Emmanuel Macron. (lees hieronder verder)

In juni was Marechal nog gastvrouw op een geheim etentje in Parijs met leden van Les Républicains, volgens enkele aanwezigen. Dat zou kunnen suggereren dat sommigen het misschien wel zien zitten om een alliantie met haar te vormen. Dat zou een enorme stap zijn voor de centrumrechtse partij, die tot nu toe altijd weigerde om samen te werken met extreemrechts.