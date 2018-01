Wordt Hitlers Mercedes de duurste auto ter wereld? Kees Graafland

Bron: AD.nl 1 Worldwide Auctioneers Miljardairs hopen vandaag hun slag te slaan op het jaarlijkse klassieke auto-evenement in Scottsdale, Arizona. Daar wordt de Mercedes-Benz van Adolf Hitler publiekelijk geveild. Dikke kans dat het de duurste auto ter wereld wordt. " Als die miljardairs tegen elkaar gaan opbieden, kan het zomaar richting de 100 miljoen gaan."

Daar staat-ie. Zwart, glimmend en robuust. De Mercedes-Benz 770K Grosser Offener Tourenwagen. Speciaal gebouwd voor Adolf Hitler. Gevraagd om de auto te beschrijven, zegt Jan Wouters, directeur van de stichting Nederlands Centrum voor Autohistorische Documentatie (NCAD), dat dat alleen in superlatieven kan. "De auto is gebouwd in de tijd dat Duitsland world leading was en dat ook wilde laten zien aan de wereld. De wagen was luxueuzer dan alle andere, beter dan alle andere. Grotesker dan grotesk."

AFP De luxe Mercedes-Benz 770K Grosser Offener Tourenwagen uit 1939. Hier in Scottsdale, Arizona, bij het jaarlijkse klassieke auto-evenement van Worldwide Auctioneers.

Tussen 1938 en 1943 werden 88 van deze auto's gebouwd, vertelt Wouters (52), die er zijn archieven op heeft nageplozen. De nazi-top had er minstens vier. "Maar deze van Hitler was anders. Hij had kogelvrij glas en was gepantserd aan de onderkant, tegen mijnen. Daarom woog die wagen 4.780 kilo. Waar de Mercedes normaal een snelheid kon halen van 170 kilometer per uur, reed deze niet harder dan 80. Met een verbruik van 1 op 2."



Daarom werd de auto vooral gebruikt tijdens parades en officiële gelegenheden. Zoals in juli 1940 in Berlijn, toen Hitler zich door een enorme menigte liet toejuichen na het verslaan van Frankrijk, in de auto staand op de bijrijdersplaats. Of toen hij een maand daarvoor Benito Mussolini rondreed, toen de Italiaan een bezoek aan zijn bondgenoot bracht in München. Een super-Mercedes en belangrijk instrument in de nazi-propaganda.

Vandaag kun jij de eigenaar worden van de wagen. Althans, als je een dikke portemonnee hebt. Worldwide Auctioneers veilt de Mercedes vanaf 17.00 uur lokale tijd (1 uur vannacht Belgische tijd) in Scottsdale. De auto met het kenteken 1A 148461 wordt aangekondigd als 'de auto met de meeste historische waarde die ooit publiekelijk te koop wordt aangeboden'. "Vooral miljardairs zullen een bod doen", verwacht Wouters. "Zij zien de koop als een belegging."



De verkoper is een Russische miljardair die een aantal van de Mercedessen in bezit had en ze nu een voor een van de hand doet. Gevraagd naar een schatting van de prijs waarvoor de auto gaat worden geveild, trekt Wouters een parallel met een Ferrari 250 GTO uit de jaren 60. "Die is in 2013 verkocht voor 52 miljoen dollar en later nog een keer voor 56 miljoen te koop aangeboden. Het is voor zover bekend de duurste auto ter wereld, in 45 jaar 10.000 keer meer waard geworden."

'Meer dan 50 miljoen'

"De auto van Hitler is in 1973 voor 153.000 dollar doorverkocht en was toen de duurste auto ter wereld. Hij is nu nog in goede staat, heeft pas 33.000 kilometer op de teller staan en een historie die goed te bewijzen is. Als je de lijn van de Ferrari doortrekt, zullen de mensen hun portemonnee moeten trekken. Ik verwacht dat hij meer dan 50 miljoen gaat opleveren. Als die miljardairs tegen elkaar gaan opbieden, kan het zomaar richting de 100 miljoen gaan. En dan te bedenken dat een Belgische tabakshandelaar de auto na de Tweede Wereldoorlog in bezit kreeg en met een Amerikaanse collega ruilde tegen tabaksartikelen ter waarde van 1.800 dollar."

Controverse

Vanwege die prijs en de aard van het object verwacht Wouters niet dat veel nazi-volgers op de auto af zullen komen. "Anders dan bij een kledingstuk van Hitler, dat is echt iets persoonlijks, is een auto toch iets afstandelijk en dus meer een belegging." Worldwide Auctioneers wil zich niet branden aan een discussie over nazi-verheerlijking. Het begrijpt de controverse rond deze auto en zal 10 procent van de verkoopprijs doneren aan onderwijs over de Holocaust. In een verklaring op de website schrijft de organisatie, dat Hitler en de nazi's 'een vreselijke ideologie' creëerden en dat de Holocaust - 'een historisch feit' - miljoenen joden het leven kostte.



"Wij richten ons alleen op het aanbieden van deze auto. Een onvervangbaar stukje autogeschiedenis van onschatbare waarde. De auto heeft zijn gebruiker - en zijn daden - niet gekozen. Los van het Hitler-aspect blijft deze auto een grootse prestatie in termen van bouw, ontwikkeling en ontwerp."

