Wordt er beter getest in het buitenland?

Maartje Bakker Jarl van der Ploeg Patrick van IJzendoorn Sterre Lindhout Michiel Martin

30 juli 2020

Nu het aantal coronabesmettingen in Europa opnieuw oploopt, wordt het belang van een efficiënte test- en traceprocedure almaar belangrijker. In België loopt dat vaak stroef. Hoe pakken ze dat in het buitenland aan?