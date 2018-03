Wordt dit 11-jarig meisje de eerste vrouwelijke president van de VS? IB

26 maart 2018

07u28

Bron: CNN, news.com.au, Twitter 0 Tijdens de March For Our Lives in Washington en andere Amerikaanse steden, namen ook kinderen en jongeren het woord. De 11-jarige Naomi Wadler maakte veel indruk met haar speech waarin ze een lans brak voor de zichtbaarheid van jonge Afrikaans-Amerikaanse meisjes en vrouwen. " Ik ben hier om de Afro-Amerikaanse meisjes die het slachtoffer van wapengeweld zijn geworden te vertegenwoordigen. Zij zijn slechts statistieken in plaats van prachtige, levendige meisjes vol potentieel." Amerikanen zien in het 11-jarige retorisch talent nu al een nieuwe president.

Haar jeugdige leeftijd – 11, ze zit nog op de basisschool – weerhoudt Naomi Wadler er niet van om wereldwijd golven te maken. Het meisje viel op tijdens de March of Our Lives dit weekend in Washington, waar ze net als de oudste kleindochter van dr. Martin Luther King, Yoland Renee King, en overlever van de schietpartij op een school in Parkland, Florida, Emma Gonzalez, een vurige toespraak gaf.

The definition of #BlackGirlMagic, #NaomiWadler.



Your future is so bright, it's burning our eyes. ✨👏🏽🙌🏾✊🏾 pic.twitter.com/YG9Md835hY Nat'l Urban League(@ NatUrbanLeague) link

Wadler vertelde de verzamelde menigte dat zij en een vriend vorige week nog een walkout op haar school in Alabama hadden geleid, voor Courtlin Arrington, een 17-jarige Afro-Amerikaans meisje dat op zeven maart overleed na een schietpartij in haar school. “Ik ben hier om Courtlin Arrington te vertegenwoordigen en Hadiya Pendleton. Ik ben hier om Taiyania Thompson te vertegenwoordigen, die op 16-jarige leeftijd in haar huis in Washington werd doodgeschoten.”

(lees verder onder de foto)

"Ik ben hier vandaag om de Afro-Amerikaanse meisjes en vrouwen wiens verhalen het nieuws niet halen, een gezicht te geven. Ik ben hier om te zeggen dat ook deze meisjes herdacht moeten worden. Ik ben hier om de Afro-Amerikaanse meisjes die het slachtoffer van wapengeweld zijn geworden te vertegenwoordigen. Zij zijn slechts statistieken in plaats van prachtige, levendige meisjes vol potentieel", sprak Naomi. "Sommigen vinden dat ik te jong ben om deze ideeën te hebben. Ze zeggen dat ik een hulpmiddel ben van een naamloze volwassene. Maar dat is niet waar. Mijn vrienden en ik zijn misschien nog maar elf, en we zitten nog maar op de lagere school. Maar we beseffen dat het leven niet voor iedereen gelijk is, en we weten wat goed is en wat slecht."

En voor wie het vergeten was, wees Waldman er fijntjes op dat zij en haar vrienden over een kleine zeven jaar zelf mogen stemmen.

Tijdens de rally en ook op sociale media is de toespraak van Naomi met applaus ontvangen. Sommigen zien in het meisje zelfs al een toekomstige president:

My white 6yo watching #NaomiWadler in awe... “that girl is going to be president some day.” #NeverAgain Jennifer Colamonico(@ jencolamonico) link

Martin Luther King's 10-year-old granddaughter and 11-year-old Naomi Wadler demonstrated more wisdom, courage and passion in their remarks today than the people who currently run our country have ever shown. Tony Schwartz(@ tonyschwartz) link

When an 11 year old #NaomiWadler gives a better speech than the President, you know there is hope for the future! Patti(@ 4greyz) link

Naomi Wadler is my President. Tessa Thompson(@ TessaThompson_x) link

I want to join a draft Naomi Wadler for President in 2044 movement. An 11-year old just gave one of the most moving speeches I've ever heard at #MarchForOurLives https://t.co/PfkgjoxA5D Ben Deutsch(@ BenDeutschSays) link

Naomi Wadler, we make you this promise: Where you lead, we will follow.



With love and in solidarity,

The Women of America#BlackGirlsMatter #TrustBlackGirls pic.twitter.com/LK22aJLLoy Women's March(@ womensmarch) link