Wordt deze Texaan de nieuwe hoop van de Democraten? “Ondanks verlies verstevigt Beto O’Rourke positie binnen partij” TT

07 november 2018

13u45

Bron: Belga 0 De Democraat Beto O’Rourke slaagde er in Texas niet in de vroegere presidentskandidaat Ted Cruz zijn zetel in de Senaat af te nemen, maar haalde wel meer dan 48 procent van de stemmen. “O’Rourke zette een stevig resultaat neer”, vindt KU Leuven-prof en Amerikakenner Bart Kerremans. “Met deze uitslag, maar ook met de fenomenale financiële steun die hij verwierf, heeft hij twee troeven in handen om een leidende positie binnen de partij te krijgen.” Of dat ook betekent dat hij in 2020 presidentskandidaat wordt, is nog onzeker. “Ik heb dat ook hier en daar horen zeggen, maar op basis van wat zeggen mensen dat? Hij heeft daar zelf geen aanwijzingen over gegeven, het is nattevingerwerk.”

Donateurs en aanhangers schonken O’Rourke in de campagne het recordbedrag van 70 miljoen dollar, en dat voor een minder bekende kandidaat in een staat die al jaren Republikeins stemt. Samen met zijn tegenstander werd er meer dan 100 miljoen dollar opgehaald voor één zitje in de Senaat - Cruz zamelde 40 miljoen dollar in. “Met deze fundraisingcapaciteiten kan O’Rourke zijn positie verstevigen”, zegt Kerremans. “Hij kan zo andere kandidaten, mindere goden bijvoorbeeld, steunen.”

Binnen de Democratische partij situeert O’Rourke zich eerder in het centrum. “Anders kun je in een staat als Texas niet verkozen raken”, zegt Kerremans.



Texas is een staat waar latinokiezers alsmaar belangrijker zullen worden, zoals ook blijkt uit de uitslag van O’Rourke. Hij haalde voorlopig net meer dan 4 miljoen stemmen binnen, tegenover 4,2 miljoen voor Cruz. Vooral in de districten aan de grens met Mexico en in de grote steden als Dallas, Houston en San Antonio haalde O’Rourke het.

“Daar moet wel bij opgemerkt worden dat de mannelijke latinokiezer een ander profiel heeft: de Democraten scoren bij deze groep niet meer zo sterk als in het verleden”, zegt Kerremans. “Ze halen nog altijd 60 procent, maar niet langer een tweederdemeerderheid. Dat is de impact van het Republikeinse populisme van Trump. Als de Republikeinen het verstandig spelen, kunnen ze zo stembusgangen toch nog in hun voordeel laten uitkomen, zoals dat al gebeurt bij de Cubaanse Amerikanen in Florida.”

Ook linkervleugel wint

Met Alexandria Ocasio-Cortez brak de Democraten ook het record van jongste Congreslid: de 29-jarige uit New York, die zichzelf een sociaaldemocraat noemt, komt begin volgend jaar in het Huis van Afgevaardigden. Ze werkte voor de campagne van Bernie Sanders in 2016 en, sinds haar overwinning in de voorverkiezingen, belichaamt ze mee de linkse vleugel van de Democratische partij. Voor Kerremans belichaamt ze “mee de uiting van een linkervleugel bij de Democraten die zwaarder weegt". Tegelijk waarschuwt hij voor te hoge verwachtingen. "Ze zal heel snel te maken krijgen met de harde realiteit: als nieuweling in een Huis met 435 leden is het niet evident om haar stem weerklank te doen krijgen."

Kerremans ziet weliswaar een mooie toekomst voor Ocasico-Cortez, al zal die zich volgens hem niet meteen manifesteren. "Ik zie ze binnen 12 à 16 jaar helemaal doorbreken, afhankelijk van wat de linkervleugel zal kunnen doen. Die linkervleugel zal de komende jaren zijn agenda naar voor proberen schuiven, onder andere op het vlak van gezondheidszorg."

Voter suppression

Een ander thema dat de Democraten zullen bespelen, is de problematiek van de zogenaamde ‘voter suppression’. Daar was met name in Georgia de afgelopen weken veel rond te doen, en die storm lijkt nog niet meteen te gaan liggen. In die staat nam de Democratische Stacey Abrams het op tegen Brian Kemp in de race om gouverneur te worden van de staat. Abrams zou de eerste vrouwelijke zwarte gouverneur kunnen worden. Als secretary of state in Georgia was Kemp echter verantwoordelijk voor de organisatie van de verkiezingen, en volgens de Democraten heeft hij er alles aan gedaan om vooral de zwarte inwoners van de staat het stemmen moeilijk te maken.

Kemp is op weg om de volgende gouverneur te worden, maar Abrams heeft al duidelijk gemaakt dat ze weigert zich gewonnen te geven. "Over die voter suppresion zijn al rechtszaken geweest, en de uitslag in Georgia doet vermoeden dat dit soort thema's nog meer naar voor zal worden geschoven", zegt Kerremans. "De kans is ook groot dat er rechterlijke initiatieven genomen zullen worden om die uitslag aan te vechten.”