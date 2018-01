Wordt 2018 het jaar van Mike Pence? Bas den Hond

Bron: Trouw.nl 0 AFP Vice-president Mike Pence Donald Trump is 71 jaar oud, leeft ongezond en is voorwerp van een onderzoek dat tot zijn afzetting kan leiden. 2018 zou zomaar het jaar kunnen worden dat Mike Pence president wordt.

Een lekke band redde op 12 juli 2016 de politieke loopbaan van Mike Pence. Het vliegtuig van presidentskandidaat Donald J. Trump moest erdoor aan de grond blijven in Indianapolis.

Trump sprak die dag in de voorstad Westfield een paar duizend mensen toe, op jacht naar hun stem bij de voorverkiezingen. Pence, gouverneur van Indiana, introduceerde hem bij de menigte. Trump was nieuwsgierig naar Pence, want die stond op zijn lijstje van mogelijke running mates, kandidaten voor het vice-presidentschap. Maar hij was ook weer niet zo nieuwsgierig dat hij lang in Indiana wilde blijven. Die lekke band dwong hem ertoe.

Pence sprak als middelbare scholier al van zijn ambitie om president te worden

Geen fan van het eerste uur

Pence was oorspronkelijk geen enorme fan van de New Yorkse zakenman en reality-showpresentator. Hij had liever de conservatieve Texaanse senator Ted Cruz de presidentskandidaat van de Republikeinen zien worden, maar in dat stadium van de race waren de kaarten al geschud. Een week eerder had Pence daarom formeel zijn steun aan Trump toegezegd. En daar in Westfield mocht hij het ook in de praktijk laten zien.

