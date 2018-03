Worden vermiste vrienden na 44 jaar toch nog gevonden dankzij nieuw onderzoek? Zoektocht levert niks op

12 maart 2018

Het is bijna 44 jaar geleden dat de vrienden Hans Martens (20 jaar) en Piet Hölskens (21) uit het Nederlandse Asten verdwenen. Vandaag ging de politie in Liessel, in de provincie Noord-Brabant, op zoek naar hun lichamen en naar de auto van Piet, een rode Fiat Coupe 850 met kenteken 15-82-JF. De zoektocht heeft niets opgeleverd.