Woordvoerster Witte Huis over strijd tegen Covid-19: “De wereld ziet ons als toonaangevend” Joeri Vlemings

08 juli 2020

11u58 18 Vandaag noteert de VS opnieuw een record van 60.000 nieuwe coronabesmettingen. In totaal zijn er nu inmiddels meer dan 3 miljoen gevallen vastgesteld en vielen er bijna 134.000 doden. Dat weerhield Kayleigh McEnany, woordvoerster van het Witte Huis, maandag niet om te stellen dat haar land wereldwijd als voorbeeld geldt in de strijd tegen Covid-19.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Kayleigh McEnany is sinds twee maanden woordvoerster van Donald Trump. Maandag kreeg ze netelige vragen voorgeschoteld op een persconferentie. Over Trumps tweet waarin hij Nascar-piloot Darrell ‘Bubba’ Wallace om excuses vroeg in verband met de vermeende strop in de pitbox van de zwarte piloot. Uiteindelijk bleek dat de koord om de garagedeur te openen te zijn. Trump noemde het hele verhaal een “hoax”. McEnany gaf ontwijkende antwoorden op de vraag waarom Trump eigenlijk excuses eiste, terwijl Wallace niet zélf de kat de bel had aangebonden.

Een journaliste wierp verder ook op dat Amerikaanse reizigers nog altijd geweigerd worden in Europese landen wegens corona. “Hoe denkt u dat de wereld naar ons kijkt?” luidde haar vraag. McEnany antwoordde: “Ik denk dat de wereld ons als toonaangevend ziet, wat Covid-19 betreft”. De woordvoerster verwees naar de sterftecijfers die verhoudingsgewijs in Italië, het Verenigd Koninkrijk en ook in ons land hoger liggen dan in de VS.

Volgens de vooraanstaande viroloog Anthony Fauci heeft de VS de coronasituatie nog niet onder controle. De EU nam daarom de Verenigde Staten niet op als goedgekeurd land voor niet-essentiële reizen nu de Europese grenzen weer opengaan.

In het zuiden draaien staten gedeeltelijk de versoepelingen terug die pas enkele weken geleden ingingen. Dat is het geval in Arizona, Florida en Texas, staten waar het aantal nieuwe besmettingen aan het pieken is.

Lees ook: Wie is Kayleigh McEnany, de nieuwe woordvoerster van Trump?