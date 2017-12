Woordvoerster Witte Huis: "Media verspreiden bewust fake news" SVM

22u59

Bron: Belga 0 AP De Amerikaanse media verspreiden bewust 'fake news'. Zij doen dat om het Amerikaanse volk al even opzettelijk op het verkeerde spoor te zetten. Dat heeft de woordvoerster van president Donald Trump, Sarah Sanders Huckabee, vandaag gezegd. Tijdens de dagelijkse briefing van het Witte Huis vielen ongewoon harde woorden.

Aanleiding zijn een paar recente uitschuivers van enkele grote media. Zo zag nieuwszender CNN zich vrijdag verplicht een naar eigen zeggen baanbrekend bericht over de veronderstelde collusie tussen Trump en Rusland in te slikken.

Het voorbije weekeinde kwam dan weer een journalist van de krant 'Washington Post' in opspraak. Hij had op zijn privé-account een misleidende foto geplaatst van een Trump-bijeenkomst. De week voordien ontsloeg zender ABC een reporter die in zijn berichtgeving een grove blunder schreef over Trumps voormalige veiligheidsadviseur Michael Flynn.

Koren op de molen

Alle reporters in kwestie zeiden te goeder trouw te hebben gehandeld en niet met opzet foute informatie te hebben verspreid. Probleem is dat dit hun betoog -"Trump is zelf een serieleugenaar"- dreigt te ondergraven.

Trump bestempelt zowat alle media als verspreiders van fake news, op de Republikeinse propagandazender Fox News na. De jongste mediablunders zijn voor de president uiteraard koren op de molen. Het nieuwe aan de uithaal van Sanders is dat zij van opzettelijke leugens spreekt.