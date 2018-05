Woordvoerster Witte Huis krijgt het moeilijk als piepjonge reporter vraag stelt over schietpartijen op scholen ADN IVI

31 mei 2018

11u27

Bron: The New York Times 0 De normaal immer koelbloedige woordvoerster van het Witte Huis, Sarah Huckabee Sanders, kreeg het gisteren tijdens een officiële persbriefing moeilijk. Ze had een krop in de keel toen een jonge student haar een vraag stelde over wapengeweld op Amerikaanse scholen.

De jonge ‘reporter’, de 13-jarige Benje Choucroun, was in het Witte Huis om een fitnessevenement voor Time for Kids te verslaan. Maar hij mocht ook tussen de volwassen journalisten gaan staan tijdens de persbriefing én een vraag stellen. De jongen maakte van de kans gebruik om Sanders een vraag voor te schotelen over schoolschietpartijen. De 13-jarige vertelde dat hij onlangs in zijn school een lockdown-oefening had gehad. “Eén ding dat invloed heeft op de geestelijke gezondheid van mij en andere leerlingen is dat we ons zorgen maken over het feit dat wij of onze vrienden kunnen doodgeschoten worden op school”, zei het knaapje. "Kunt u me specifiek vertellen wat de regering al gedaan heeft en nog zal doen om deze zinloze tragedies te voorkomen?”

Sanders werd zichtbaar emotioneel toen ze zijn vraag beantwoordde. “Ik denk dat er als kind - en zeker als ouder - niets meer beangstigend is dan een kind dat naar school gaat en zich niet veilig voelt. Het spijt me dat je je zo voelt.” Ze herpakte zich en vervolgde: “Deze regering neemt het heel serieus en de commissie rond schoolveiligheid die de president heeft samengesteld, vergadert deze week opnieuw om de beste maatregelen te bediscussiëren, en te bespreken hoe we er alles aan kunnen doen om kinderen in hun scholen te beschermen en hen veilig te laten voelen. En hoe we hun ouders een goed gevoel kunnen geven als ze hen afzetten aan school."

De Amerikaanse president Donald Trump heeft na verschillende grote recente schoolschietpartijen opgeroepen tot actie. Maar daar is tot nog toe weinig van in huis gekomen buiten de creatie van de vermelde veiligheidscommissie.

Na de schietpartij op de Marjory Stoneman Douglas High School in Parkland (Florida) - waarbij 17 doden vielen - zei Trump dat hij onder meer strengere background-checks en een verhoging van de minimumleeftijd voor het kopen van aanvalswapens zou bekijken. Hij stelde ook voor om leerkrachten te bewapenen. Die voorstellen hebben nog tot niets geleid. Later verklaarde de president op Twitter dat er "niet veel politieke steun is" om de minimumleeftijd op te trekken. De enige echt tastbare actie kwam er toen minister van Justitie Jeff Sessions in maart regels introduceerde om de zogenaamde bump stocks (het controversiële wapenhulpstuk waarmee een semi-automatisch wapen in een automatisch wapen veranderd kan worden, nvdr.) te verbieden. Maar het verbod is nog niet van kracht en kan nog steeds juridisch uitgedaagd worden.