Woordvoerder Pence: “Vicepresident niet in thuisisolatie” IB

11 mei 2020

02u46

Bron: CNN, Reuters, ANP 0 De Amerikaanse vicepresident Mike Pence zit niet in thuisisolatie. Een woordvoerder van Pence spreekt daarmee eerdere berichtgeving van persbureau Bloomberg tegen, dat Pence in thuisisolatie zou zijn gegaan nadat zijn perssecretaris Katie Miller vrijdag positief heeft getest op het coronavirus.

De vicepresident heeft zondag zelf negatief getest op het virus.

Volgens zijn woordvoerder Devin O’Malley is Pence echter niet volledig in quarantaine, maar blijft hij uit voorzorg zoveel mogelijk thuis werken. Pence woonde daarom zaterdag geen vergaderingen bij met president Donald Trump en militaire topfunctionarissen. Volgens zijn woordvoerder zou hij maandag wel weer een bezoek brengen aan het Witte Huis.

Belangrijkste woordvoerder van corona-taskforce

Katie Miller is de belangrijkste woordvoerder van de coronavirus-taskforce van het Witte Huis. Dat team wordt geleid door Pence en kwam donderdag voor het laatst bijeen. Zaterdag werd bekend dat drie leden van het team in quarantaine zijn gegaan, onder hen medisch topadviseur Anthony Fauci. Ook directeur Robert Redfield van de Amerikaanse gezondheidsdienst CDC en directeur Stephen Hahn van de Amerikaanse medicijnwaakhond FDA zitten in thuisisolatie nadat zij een ontmoeting hadden met iemand die het longvirus onder de leden heeft.

De diagnose van Miller volgde op een positief testresultaat van een militair die als persoonlijk medewerker van Trump werkzaam is. De perssecretaris is getrouwd met Stephen Miller, een van de naaste medewerkers van Trump.