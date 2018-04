Woningen van dader aanslag Münster doorzocht SI

08 april 2018

18u59

Bron: Belga 3 De Duitse politie heeft na de aanslag van Münster naast een woning en een opslagplaats van de dader in de Westfaalse stad ook twee panden in Saksen doorzocht. De 48-jarige dader had ook woningen in Dresden en Pirna, deelde de politie zondagavond in Münster mee. In de woning in Münster troffen de speurders wel verschillende gasflessen en jerrycans met bio-ethanol en benzine aan, klinkt het voorts. Politiecommissaris Hajo Kuhlisch benadrukte dat er geen aanwijzingen voor een politiek motief van de man of mogelijke mededaders werden ontdekt. "We hebben echter aanwijzingen dat de oorzaken voor de uitvoering van de daad in zijn persoonlijke aard liggen", zei Kuhlisch.

De man had volgens de politie zelfmoordneigingen en stond in contact met de medische dienst van Münster. Eind maart had hij hierover een e-mail gestuurd naar een gebuur, aldus de politie. "Uit de inhoud ervan lijkt het dat hij vage gedachten over zelfmoord had, maar er konden geen verbanden gelegd worden op gevaar voor andere personen". De politie had de man eerder al opgezocht in zijn woningen in Saksen en Münster, maar hij bleek toen telkens niet thuis. "Het is belangrijk dat we een zo omvattend mogelijk beeld over het gedrag van de dader in de weken vooraf kunnen schetsen." Zo hopen de speurders een spoor voor een mogelijk motief te kunnen vinden.

Toen de man zaterdagnamiddag inreed op het terras van het café-restaurant Gaststätte Kiepenkerl in de historische binnenstad van Münster zijn twee gasten om het leven gekomen, de dader schoot zichzelf nadien dood. Rond de 20 mensen raakten gewond, drie van hen verkeren nog in kritieke toestand.