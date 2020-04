Woningbouw VS kent grootste daling sinds 1984 door coronacrisis

JG

16 april 2020

15u06

Bron: Belga

0

Het aantal in aanbouw genomen woningen in de Verenigde Staten is in maart met 22,3 procent gedaald in vergelijking met een maand eerder. Dat maakte het Amerikaanse ministerie van Handel bekend. Dat is de grootste daling sinds 1984.