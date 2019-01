Woning van Facebookmanager omcirkeld door politie na valse oproep dat hij vrouw had vermoord kv

12 januari 2019

01u03

Bron: Palo Alto Post, City of Palo Alto 0 Een manager bij Facebook zag tot zijn grote verrassing hoe politieagenten dinsdagavond zijn woning in Palo Alto, Californië omcirkelden. De agenten reageerden op een noodoproep van iemand die zich als hem voordeed en een gruwelijke misdaad opbiechtte. Volgens de lokale krant Palo Alto Post werd de verdachte kort in de boeien geslagen, tot zijn onschuld duidelijk werd.

In een persbericht deelt de politie van Palo Alto mee dat ze dinsdagavond omstreeks 21.15 uur een telefoontje ontving van iemand die zich voordeed als de niet nader geïdentificeerde Facebookmedewerker. De beller beweerde dat hij zijn vrouw had vermoord en zijn kinderen had vastgebonden. Daarnaast zou hij ook bommen in zijn huis geplaatst hebben. Iedereen die hem zou benaderen of hem zou proberen te helpen, zou het met zijn leven bekopen, waarschuwde hij. De man bleef tot iets na 22 uur met de politie aan de lijn, maar “zei niet veel”, aldus een politiewoordvoerder aan de lokale krant Palo Alto Daily Post.

Geboeid

De politie stuurde agenten en crisisonderhandelaars naar het huis van de Facebookmanager, een man van in de 30. De man en een andere bewoonster van het huis kwamen naar buiten nadat de agenten hem van buitenaf toespraken. Bij een huiszoeking werden in de woning echter geen bommen en ook geen kinderen aangetroffen. Het ging om een valse oproep, klinkt het.

Volgens de Palo Alto Daily Post werden de manager, die bij Facebook op de afdeling cyberveiligheid werkt, en de vrouw die in een apart deel van de woning woont, allebei kort in de boeien geslagen. Facebook weigerde te bevestigen wat de precieze rol van de man was. “We danken de stad Palo Alto voor haar snelle en doordachte reactie. Ze identificeerden dit snel als een grap en we zijn blij dat onze collega en zijn familie veilig zijn”, zegt een woordvoerder van het sociale netwerk.

‘Swatting’

De politie weet voorlopig niet wie er achter de bewuste oproep zit. “De verdachte kan mogelijk voor meerdere zaken aangeklaagd worden en burgerlijk aansprakelijk gesteld worden om de kosten van het uitrukken van de ordediensten te compenseren”, luidt het in het persbericht. “Iedereen die schuldig bevonden wordt aan het maken van een valse noodoproep zal vervolgd worden. Speurders onderzoeken deze zaak”, klinkt het nog.

Met dit fenomeen, gekend als ‘swatting’, worden de hulpdiensten naar een locatie gestuurd na een valse noodoproep over een (vaak gewelddadige) misdaad. In het verleden kenden dergelijke wansmakelijke grappen al meermaals een dodelijke afloop.