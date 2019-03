Woning en auto van 'geel hesje' Eric Drouet vernield TVC

19 maart 2019

12u19

Bron: Belga 0 De woning en de auto van Eric Drouet, een van de boegbeelden van de 'gele hesjes' uit Melun en Seine-et-Marne, werden beklad met gele verf in de nacht van maandag op dinsdag. Dat is uit verschillende bronnen vernomen, meldt AFP.

Sporen van gele verf zaten op de gevel van de woning, op de blinden en op de brievenbus. Er was geen leesbare boodschap achtergelaten, volgens een woordvoerder van de plaatselijke politie. Drouets auto werd ook beklad en twee banden werden lek gezet. De vrouw van Eric Drouet heeft een klacht tegen onbekenden ingediend bij de politie.

Drouet is vrachtwagenchauffeur van beroep. Hij had vorige week opgeroepen om zaterdag in Parijs te gaan betogen. Die betoging werd voorgesteld als een "ultimatum" aan het adres van president Emmanuel Macron na vier maanden van gele hesjes-betogingen. Zaterdag waren meer dan 32.000 betogers opgedaagd op de 18de manifestatie van de Franse gele hesjes. De betoging liep uit op gewelddadige confrontaties met de oproerpolitie en op plunderingen.

