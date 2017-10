Wonen in Londen is gevaarlijker dan wonen in New York JC

09u48 0 AFP Een meisje legt bloemen neer na een mars voor de in Londen gedode Franse au pair, Sophie Lionnet. De stad is New York bijna aan het inhalen op vlak van moorden. Volgens recent gepubliceerde misdaadstatistieken is de criminaliteit in het Verenigd Koninkrijk met maar liefst 13 procent gestegen. Grote boosdoener is de opstoot van geweld in hoofdstad Londen.

Op Twitter linkte de Amerikaanse president Donald Trump de Britse criminaliteitsstijging meteen aan "het oprukken van de radicale islam" en de nood om "America safe" te houden. Dat was niet naar de zin van enkele Britse politici, die meteen in het verweer gingen. "Leugens verspreiden over je eigen land is triest. Leugens verspreiden over anderen: nog triester. What an absolute moron," tweette ex-Labourleider Ed Miliband.

Just out report: "United Kingdom crime rises 13% annually amid spread of Radical Islamic terror." Not good, we must keep America safe! Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link

Spreading lies about your own country: sad. Spreading lies about others: sadder. What an absolute moron. https://t.co/0EACPcX9xR Ed Miliband(@ Ed_Miliband) link

Volgens experts zijn de stijgende cijfers niet zozeer te wijten aan de radicale islam, maar wel aan besparingen bij de Londense politiediensten, waardoor er bijvoorbeeld minder straatpatrouilles zijn.



Londen en New York hebben allebei rond de 8 miljoen inwoners. Volgens de cijfers maakt u in Londen nu zes keer meer kans om slachtoffer te worden van diefstal, en er worden drie keer zoveel verkrachtingen gerapporteerd. Er zijn nog steeds meer moorden in New York, maar Londen is ook daar aan een sterke inhaalbeweging bezig.

Wijkgerichte aanpak

Zowel Scotland Yard als de NYPD (New York City Police Department) hebben ongeveer 30.000 agenten in dienst en een budget van ongeveer 3,3 miljard euro. Het verschil is dat de NYPD, sinds de crack- en cocaïne-epidemie van midden jaren 90, veel meer is gaan inzetten op 'zero tolerance' en constant patrouilleert in de probleemgebieden. Daartegenover staat dat de Londense Metropolitan Police minder focust op een wijkgerichte aanpak en - mede door besparingen - vooral haar pijlen richt op zwaardere criminaliteit.



Diverse experts roepen dan ook op om terug meer agenten naar de wijken te sturen. Meer politieaanwezigheid op straat zou misdaad wel degelijk ontmoedigen.