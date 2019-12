WOII-veteranen komen samen in Bastenaken voor 75 jaar Ardennenoffensief mvdb

14 december 2019

16u25

Bron: Belga 3 Amerikaanse veteranen en één Duitse veteraan, oud-strijders van het Ardennenoffensief, hebben vandaag samen een notelaar geplant aan het Bastogne Barracks Museum, een verwijzing naar de beroemde ‘Nuts’-uitspraak van generaal Anthony McAuliffe in 1944. De ontmoeting tussen de veteranen in Bastenaken was een initiatief van het War Heritage Institute, de instelling die de herinnering aan het oorlogsverleden levendig moet houden.

In de winter van 1944 streden de veteranen nog tegen elkaar in de omgeving van Bastenaken, 75 jaar later hadden ze een warmere ontmoeting. De Duitse veteraan, Jurgen Tegethoff (95), had in 1944 het bevel over een Tiger-tank. Het was de tweede keer dat hij terugkeerde naar Bastenaken.

“Ik heb een warme ontvangst gekregen. Ik heb een diep respect voor de 101ste Airborne Division (de legendarische luchtlandingsdivisie van de VS die deelnam aan het Ardennenoffensief, nvdr), en ik behoud dat respect voor het leven”, zei hij aan een publiek van Amerikaanse veteranen en hun families.

De gewezen Duitse soldaat en de Amerikaanse oud-soldaten maakten nadien kennis, alvorens ze een symbolische boom plantten in de voormalige kazerne in Bastenaken. De hele groep ging ook naar de ‘veteranenzaal’ in de Bastogne Barracks.

De keuze voor een notelaar is een directe verwijzing naar de beroemde ‘Nuts’-uitspraak van generaal Anthony McAuliffe, de commandant van de 101ste Airborne Division tijdens het Ardennenoffensief. Toen de Duitsers vroegen om zich over te geven op 22 december 1944, diende hij hen in niet mis te verstande bewoordingen van antwoord: “Nuts”. Om die reden is het overigens ook traditie in Bastenaken om vanop het balkon van het stadshuis tijdens een jaarlijkse herdenkingsstoet met noten te gooien.

De notelaar op de Bastogne Baracks is een symbool van vrede, zegt het War Heritage Institute. De boom zal er zijn voor de toekomstige generaties, die er de noten zullen kunnen rapen.

Pelosi

Nancy Pelosi, de Democratische voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, leidde deze namiddag een omvangrijke delegatie van een dertigtal verkozenen. Haar aanwezigheid werd pas in laatste instantie officieel bevestigd, al was haar komst naar de plechtigheden eerder al vaker geopperd. De parlementaire delegatie die ze leidde telt zowel Democraten als Republikeinen.

"Wij herdenken de moed van onze militairen, die harde winterweken trotseerden om de overwinning van de vrijheid op de tirannie veilig te stellen, niet alleen voor Europa, maar voor de hele wereld. Hun dienst herinnert ons aan onze missie: een toekomst opbouwen die hun offers waard is", aldus de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden in een verklaring.



De parlementaire delegatie nam deel aan de patriottische optocht in het centrum van Bastenaken, de traditionele notenworp vanop het balkon van het stadhuis en aan de huldeplechtigheid in aanwezigheid van oorlogsveteranen.

As we mark the 75th anniversary of the #BattleoftheBulge, it is a great privilege to lead a distinguished bipartisan delegation to Belgium and Luxembourg to honor one of the greatest acts of American heroism in our nation’s history. https://t.co/bvclw23uVK Nancy Pelosi(@ SpeakerPelosi) link

Ready for the parade? #bastogne75 #ww2 #BattleoftheBulge pic.twitter.com/jjDywGPeSr Bastogne 75th 🇧🇪🇺🇸(@ Bastogne75th) link

