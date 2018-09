WOII-soldaat wist niet dat zijn Franse vlam zwanger was geraakt: Amerikaan en Fransman ontdekken dat ze halfbroers zijn na DNA-test DVDE ADN

25 september 2018

13u30

Bron: VTM Nieuws, AFP 0 Fransman André Gantois en Amerikaan Allen Henderson hadden het nooit gedacht, maar ze zijn wel degelijk halfbroers. Dat hebben ze toevallig ontdekt door allebei een online DNA-test uit te voeren.

De vader van André (72) en Allen (65) diende tijdens de Tweede Wereldoorlog in Frankrijk. Daar ontmoette hij Andrés moeder. Na de oorlog vertrok hij terug naar de Verenigde Staten, zonder te weten dat de Franse Irène zwanger was. Zeven jaar later werd Allen geboren, in de VS. De halfbroers wisten niet van elkaars bestaan af.

Jarenlang had André gezocht naar zijn Amerikaanse vader. Een speld in een hooiberg. Maar toen vond hij dus plots zijn broer, dankzij een populair Amerikaans DNA-bedrijf, MyHeritage, dat is gespecialiseerd in familieonderzoek. Het verzachtte de klap dat zijn vader in 1997 is overleden, zonder ooit geweten te hebben dat hij nog een zoon had in Frankrijk.



De ontmoeting tussen de halfbroers gisteren verliep erg emotioneel. Ze spraken samen af in Normandië, waar hun vader aankwam op D-day in 1944. "Iedereen zegt dat we op elkaar lijken", zegt André aan AFP. "Je kan echt zien dat we familie zijn." Praten lukt nog niet goed, want geen van beide spreekt de andere z'n taal. Een tolk bood hulp. "Ik ga nog Engels moeten leren", lacht André. Maar de band tussen de twee is nu al sterk.