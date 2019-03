Woestijn in Saudi-Arabië overstroomt LDW

29 maart 2019

11u09 0

In het westen van Saudi-Arabië is deze week de woestijn overstroomd. De overstroming is volgens de plaatselijke autoriteit voor meteorologie en milieubescherming het gevolg van een zwaar onweer. Normaal is de woestijn er erg droog, maar zo’n overstroming is de laatste jaren wel al vaker voorgekomen.