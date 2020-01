Woensdag nog geen pagina op Wikipedia, donderdag premier van Rusland: wie is Michail Misjoestin? KVDS

17 januari 2020

12u54

Bron: CNN, Reuters, DW, Kommersant 4 Rusland heeft een nieuwe premier. Het Russische parlement keurde donderdag de aanstelling van Michail Misjoestin (53) met een overweldigende meerderheid goed. Maar wie is deze onbekende Rus, die tot woensdag zelfs nog geen Engelstalige pagina op Wikipedia had?

Wat is zijn achtergrond?

Misjoestin is een econoom, die van 2010 tot 2020 de Russische belastingdienst leidde. Hij staat erom bekend een bedreven technocraat te zijn (iemand die zijn beslissingen maakt op basis van zakelijke en wetenschappelijke inzichten), die met succes het fiscale systeem van Rusland hervormde. Hij heeft een universitair diploma van ingenieur en twee doctoraatstitels in de economie. Hij is getrouwd, heeft drie kinderen en speelt piano en hockey.

Wat heeft hij al bewezen?

De nieuwe eerste minister wordt geroemd om het innovatieve werk waarmee hij de Russische belastingdienst het digitale tijdperk inloodste. Dat zou geleid hebben tot minder belastingontduiking en een boost gegeven hebben aan kleine bedrijven.





Staatsmedia prijzen hem als een gematigd leider die staat voor “digitalisatie, helderheid, modern professionalisme, fatsoen, innovatieve oplossingen, openheid voor internationale technologie zonder de eigen soevereiniteit overboord te gooien en afkeer van geweld om macht uit te oefenen”. (lees hieronder verder)

Is hij bekend in eigen land?

Nee. Hij is grotendeels onbekend in Rusland en toonde in het verleden weinig politieke ambitie.

Waar komt hij dan zo plots vandaan?

Poetin droeg Misjoestin woensdagavond voor, nadat zijn voorganger Dmitri Medvedev samen met de volledige regering ontslag nam. Ze maakten zo de weg vrij voor hervormingen die de greep van president Poetin op de macht moet bestendigen, ook ná zijn ambtstermijn. Poetin heeft enkele grondwetswijzigingen voorgesteld die de macht van de eerste minister en het parlement vergroten en die van de president verkleinen, waardoor zijn opvolger verzwakt wordt. Experts vermoeden dat hij Misjoestin als stroman en overgangsfiguur gebruikt.

Waar wil Misjoestin op inzetten?

Misjoestin vertelde het parlement bij zijn aanstelling dat hij de macro-economisch stabiliteit van Rusland wil bestendigen. De inflatie moet rond 4 procent blijven en hij wil vaart zetten achter een aantal prestigieuze plannen van Poetin om het land verder te ontwikkelen.

Hij toonde zich vorig jaar in een interview een duidelijk liefhebber van technologie en vindt dat Rusland moet inzetten op artificiële intelligentie en digitale technologie.