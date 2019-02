Woensdag nog -30, maandag 11 graden: polaire vortex lost greep op Chicago KVDS

01 februari 2019

20u16

Bron: Belga 0 Terwijl de temperaturen in Chicago de afgelopen dagen tot -30 graden daalden, wordt er zondag en maandag zowaar voorjaarsweer verwacht. Dat meldt de National Weather Service. De temperatuur zou dan stijgen tot 11 graden.

Vandaag werden de inwoners opnieuw wakker in een besneeuwde stad, maar de temperaturen stegen wel al tot boven het vriespunt. Een fel contrast met de afgelopen dagen.

Student

De Amerikaanse Midwest werd toen getroffen door bar winterweer, dat aan zeker 21 mensen het leven kostte. Woensdagochtend nog werd een 18-jarige student uit Iowa dood aangetroffen op wandelafstand van zijn kot. Volgens de politie speelde de vrieskou een rol in het overlijden. Toen ze hem vonden, was de gevoelstemperatuur maar liefst -46 graden.





In Chicago werden ook honderden vluchten geschrapt, treinen reden niet uit en op sommige plaatsen was er geen postbedeling.





Het is meer dan 20 jaar geleden dat het nog zo koud was in het Midwesten en het noordoosten van de Verenigde Staten. Boosdoener is de beruchte polaire vortex, die zuidwaarts wegdrijft van de normale positie boven de Noordpool.