Woedende verpleegsters delen foto’s van overvolle metrostellen in Londen: “Ik breng mijn gezondheid in gevaar op weg naar ziekenhuis” LH

24 maart 2020

11u11

Bron: The Guardian, The Sun 0 De Britse premier Boris Johnson kondigde gisteren een lockdown aan : alle niet-essentiële winkels moeten vanaf vanavond de deuren sluiten en samenkomsten van meer dan twee mensen zijn verboden. Daarnaast moeten de Britten zoveel mogelijk thuis werken. Dat veel inwoners het nog niet begrepen hebben, blijkt uit beelden van overvolle metro’s in Londen deze ochtend. Onder anderen zorgkundigen en metrobestuurders maken zich grote zorgen.

@SkyNews please ppl stay at home, I’m a tube driver, I go to work to move London’s key works so when I commute in and get this make me furious pic.twitter.com/6qIKCYhvqU Richard Gray(@ richard_gray1) link

“Ik woon in zone 4 en werk in een ziekenhuis in zone 1", schreef verpleegster Nicola Smith deze ochtend in haar bericht. “Maar nu breng ik mijn gezondheid in gevaar op de weg naar het ziekenhuis?!” Ze bekritiseerde ook de maatregel van Londens burgemeester Sadiq Khan waarbij enkele metrostations werden gesloten. Bovendien rijden er ook minder bussen in Londen: een maatregel met een averechts effect bleek eerder al. “Voer weer de normale regeling in, zodat we ons allemaal kunnen verspreiden”, schreef Smith nog.

Als ik in de metro zit, voel ik me ongemakkelijk omdat het te druk is Verpleegster NHS

“Als ik in de metro zit, voel ik me ongemakkelijk omdat het te druk is en er geen ruimte is voor sociale afstand. @SadiqKhan en @BorisJohnson jullie maatregelen moeten verder gaan”, schreef een andere verpleegster die werkt bij de National Health Service (NHS). “Hou in de gaten wie in de metro stapt en laat meer diensten rijden. Ik heb het gevoel dat ik mijn gezondheid op het spel zet om naar het werk te gaan", voegde ze er nog aan toe.

Nog een andere pendelaar deelde een foto van de Victoria-metrolijn. “Het lijkt erop dat de woorden ‘lockdown’ en ‘keyworker’ uitgebreid worden geïnterpreteerd. Victoria-lijn om 6u20 nog steeds erg druk met mensen die op weg zijn naar het werk (bouw enz.). Zinloos.”

Een metrobestuurder riep met een filmpje van een volgepakte wagon de mensen op om thuis te blijven. “Dit maakt me kwaad", schreef hij erbij.

So it would appear the words 'lockdown' & 'keyworker' are being applied liberally. Victoria line @ 06:20 still very busy with people still going about jobs (construction etc). Pointless.Had to let two tubes go past. Suspect only ID checks @ tubes will work or shut LDN transport pic.twitter.com/yrs4hhoOL6 Paul Trevatt(@ caspertown42) link

De Londense burgemeester Sadiq Khan zei deze ochtend dat 20 procent van het personeel van Transport for London, de openbaarvervoersmaatschappij die onder meer de Londense metro beheert, momenteel ziek is of in zelfisolatie zit.

“De reden waarom het openbaar vervoer nog steeds actief is, is om de belangrijkste werknemers in staat te stellen naar het werk en weer naar huis te gaan”, verklaarde hij in het programma ‘Good Morning Britain’. “Mijn boodschap is: gebruik het openbaar vervoer niet tenzij je het echt nodig hebt om naar het werk te gaan. Als het echt moet, vermijd dan de spits.”

Nothing has changed on the #londonunderground this morning then @jubileeline rammed, this is after letting one tube go...#lockdownmyass pic.twitter.com/z3ynV1Hcjp Juan Sebastian Veron(@ OnlyJuanVeron) link

Lees ook deze brief uit Londen: “Ik vrees dat het hier nog veel erger zal worden” (HLN+)