Woedende Turken slaan met hamers iPhones stuk en spoelen Coca-Cola door in wc mvdb

17 augustus 2018

18u03

Bron: Twitter - Bild 0 Als vergeldingsmaatregel tegen de hogere Amerikaanse importheffingen op Turks staal en aluminium, kondigde de Turkse president Recep Tayyip Erdogan dinsdag aan Amerikaanse elektronische toestellen te boycotten. Hij verwees daarbij expliciet naar de iPhone van Apple.

#IPhone hammering trend continues in #Turkey.



A group of #Turkish youngsters hammered their #IPhones.

Well,listen carefully what happens at the end. pic.twitter.com/2gZyXkaaPv EHA News(@ eha_news) link

Erdogan, wiens land momenteel door een zware valutacrisis gaat met een almaar dalende Turkse lira, riep zijn landgenoten op een Vestel Venus aan te schaffen, een smartphone van het Turkse bedrijf Vestel Elektronik.

"We zullen zelf betere producten maken van wat we in het buitenland kopen, en ze in het buitenland verkopen", luidde het deze week in een toespraak. De Turkse overheid verhoogde daarnaast de importheffingen op een resem Amerikaanse producten, van auto's tot tabak.

Inmiddels gaan er op Turkse sociale media verschillende filmpjes rond waarin aanhangers van de president hun grieven uiten door iPhones met hamers stuk te slaan. Op een van de filmpjes gebeurt de vernieling onder het goekeurende oog van een tiener die een t-shirt van het op en top Amerikaanse merk GAP draagt.

Een kleine jongen 'reinigt' dan weer zijn toilet door er liters Coca-Cola in leeg te kappen. Een slager maakt ten slotte letterlijk gehakt van de dollar.

From the anti-American protests in Turkey @CocaCola also gets its share! pic.twitter.com/6P5So3o8ZN Mutlu Civiroglu(@ mutludc) link

De crisis is onder meer het gevolg van een dispuut tussen de VS en Turkije over de Amerikaanse dominee Andrew Brunson, die in 2016 in Turkije in de nasleep van de mislukte couppoging werd gearresteerd op beschuldiging van terrorisme en spionage. De VS dreigden vandaag nog met extra sancties indien de dominee niet snel wordt vrijgelaten. Een Turkse rechtbank heeft vandaag opnieuw het huisarrest van Brunson bevestigd.

Turkish man smashing iPhone while the ki beside him has a @Gap t-shirt on pic.twitter.com/HDc1yfQYQG Mutlu Civiroglu(@ mutludc) link

This Turkish man is chopping several one dollar bills in protest of the USA @realDonaldTrump ! pic.twitter.com/oiwgR4JcF2 Mutlu Civiroglu(@ mutludc) link