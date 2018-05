Woedende Texaanse haalt met mes uit naar flirtende echtgenoot David van der Heeden

02 mei 2018

07u01

Bron: AD.nl 1 Een steelse blik naar een andere vrouw is de man van Star Perez duur komen te staan. Het koppel uit San Antonio, in de staat Texas, kreeg na een feestelijke avond slaande ruzie. "Ik kan je wel vermoorden", brieste Star tegen haar echtgenoot. Ze greep thuis een keukenmes en haalde naar hem uit.

Tijdens het Fiesta-festival in de stad lonkte meneer Perez naar andere vrouwen. Zijn 27-jarige vrouw was de keurende blikken echter niet ontgaan en ze deed woedend haar beklag over het geflirt.



Het gebekvecht liep pas echt uit de hand toen de ruziemakers thuiskwamen. "Je weet het misschien niet, maar ik zou je op dit moment wel kunnen vermoorden", siste Star jaloers. Om haar dreigement kracht bij te zetten, pakte ze een mes.

Dodelijke aanval

De verongelijkte vrouw gaf het mes een zwier en raakte haar man in zijn linker bovenarm. Die rende daarop bloedend de straat op en belde de politie. Star Perez zit nu vast wegens geweldpleging met een dodelijk wapen.



De twee zijn al elf jaar samen en hebben een kind, zo laat de politie weten aan ABC News. Of het kindje ten tijde van de opgewonden steekpartij thuis was, vertelden de autoriteiten niet.