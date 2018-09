Woedende slachtoffers van aanrandingen zetten aarzelende senator Flake klem in lift Bob van Huet

28 september 2018

18u55 4 De Republikeinse senator Jeff Flake worstelde al met zijn geweten over het al dan niet steunen van de nominatie van de omstreden opperrechter Brett Kavanaugh, maar het werd voor hem nog even extra pijnlijk.

Twee vrouwen die zelf slachtoffer zeiden te zijn van een aanranding zetten hem klem in de lift van het Amerikaanse congres op Capitol Hill en smeekten hem terug te komen op zijn voornemen Kavanaugh toch het voordeel van de twijfel te geven.

"Wat je nu tegen alle vrouwen in Amerika zegt, is dat ze er niet toe doen. Ze moeten het maar voor zich houden want als ze de waarheid vertellen ga je die man toch aan de macht helpen." De scène is zichtbaar heel ongemakkelijk voor de senator, die de vrouwen aanhoort en niet weg kan, ook al omdat een televisiecamera het tafereel vastlegt. Een vrouw smeekt de senator op zeker moment haar aan te kijken. "Kijk me aan en zeg me dat het niet uitmaakt wat mij is overkomen", zegt de vrouw.

De tweede vrouw zegt dat Flake een verkrachter helpt. Beide vrouwen huilen als ze hun relaas doen. Uiteindelijk wordt Flake ontzet door een vrouw, een van zijn medewerkers.

De Amerikaanse Orde van Advocaten (ABA) wil dat de stemming over de nominatie van kandidaat-opperrechter Brett Kavanaugh wordt uitgesteld. De organisatie vindt dat de FBI eerst onderzoek moet doen naar de beschuldigingen aan het adres van de conservatieve rechter. Kavanaugh ontkent alle beschuldigingen tegen hem.