Woedende restauranteigenaar slaat vanop motorkap van rijdende auto voorruit Spaanse toeristen kort en klein TT

18 augustus 2019

19u29

Bron: Publico.es, Twitter 46 Een Spaans gezin heeft op vakantie in Albanië de schrik van zijn leven beleefd toen een restauranteigenaar hen uitzinnig van woede achterna kwam na een conflict. De man verloor volledig de controle over zichzelf, klampte zich vast aan de motorkap van de auto van de toeristen die op de vlucht probeerden te slaan en sloeg de voorruit in duizenden stukjes. De man werd opgepakt en de Albanese minister van Toerisme heeft zijn excuses aangeboden voor het gedrag van zijn landgenoot.

De feiten speelden zich af in Porto Palermo nabij Himarë, een kustplaats in het zuiden van Albanië. Een Spaans gezin wilde er samen met hun Albanese chauffeur en begeleider iets eten in een restaurant, maar vertrok naar eigen zeggen opnieuw omdat de eigenaar niet veel aanstalten maakte hen te bedienen.

Maar daar was de 51-jarige Albanees niet mee opgezet, blijkt uit beelden die het gezin kon maken. Te zien is hoe de man zich als een bezetene vasthoudt aan de motorkap van de rijdende auto, terwijl hij de voorruit kort en klein slaat en een hand naar binnen probeert te werken. Vermoedelijk wilde de groep wegrijden, en probeerde de restauranteigenaar dat tevergeefs te verhinderen. Op de voorruit zijn bloedvlekken te zien van zijn verwondingen, maar de man is zo woedend dat dat hem niet tegenhoudt. Terwijl de chauffeur roept dat de toeristen moeten blijven filmen, probeert hij verder te rijden in afwachting van de politie.

Pas na enkele minuten van chaos laat de Albanees de voorruit toch los en kan de chauffeur wegrijden. De man werd later opgepakt en in de cel gezet om zijn agressief gedrag. Het Spaanse gezin kreeg op hun vakantieadres bezoek van de Albanese minister van Toerisme, Blendi Klosi. Hij wilde de boodschap overbrengen dat de dader in kwestie geen goede vertegenwoordiger van zijn land was, en bood zijn excuses aan.

Erg goeie beoordelingen kreeg het restaurant overigens al niet op Tripadvisor. Veel klanten klagen de slechte kwaliteit van het voedsel, de onduidelijke prijzen en oneerlijke handelswijze van de eigenaar aan. De vraag is of dat na de feiten nog zal beteren.