Woedende reacties na tv-gesprek tussen Franse topdokters over testen van coronavaccin in Afrika kv

03 april 2020

22u30

Bron: Belga, Business Insider 0 Op de Franse tv-zender LCI opperden dokters Jean-Paul Mira en Camille Locht gisteren tijdens een gesprek het idee om testen rond een vaccin tegen het coronavirus uit te voeren in Afrika. De uitspraken leiden tot veel ophef. Onder andere voormalig topvoetballer Didier Drogba spreekt op sociale media schande over het voorstel. “Afrika is geen laboratorium”, klinkt het.

Artsen Jean-Paul Mira, directeur van de afdeling Intensieve Zorgen van het Cochin-ziekenhuis in Parijs, en Camille Locht, onderzoeksdirecteur aan het Franse Nationaal Instituut voor Gezondheid en Medisch Onderzoek, gekend als Inserm, stelden woensdag op de Franse televisie voor om testen naar het coronavirus te doen in Afrika.

“Als ik even provocatief mag zijn, waarom zouden we geen studie naar het virus doen in Afrika?”, zei Mira. “Daar zijn geen maskers, geen behandeling, geen intensieve zorgen? We doen steeds studies naar mensen die in hoge mate zijn blootgesteld aan risico’s. Een beetje zoals we het in sommig studies over aids hebben gedaan. We hebben dingen uitgeprobeerd op prostituees omdat ze erg blootgesteld zijn en zichzelf niet beschermen.”

Locht ging nadien akkoord met zijn collega. “We denken momenteel na over een parallelle studie in Afrika waarbij we dezelfde benadering gebruiken als bij BCG-placebo’s”, verwijzend naar vaccins tegen tbc die volgens Inserm kunnen beschermen tegen infecties, voornamelijk van de luchtwegen.

Drogba: “Afrika is geen laboratorium”

"Het is ondenkbaar dat we dit blijven accepteren", liet Drogba, voormalig spits van onder meer Olympique Marseille en Chelsea, optekenen. "Afrika is geen laboratorium. Ik keur dit racistisch en minachtend voorstel sterk af.”



"Help ons levens te redden in Afrika en de verspreiding van het virus tegen te gaan, in plaats van ons te gebruiken als proefkonijnen", ging Drogba nog verder. "Het is absurd.”

Uit de context

Inserm reageert op Twitter dat de uitspraken uit de context getrokken werden. Volgens Inserm staat het BCG-vaccin op het punt ingezet te worden in de strijd tegen Covid-19 in verscheidene westerse landen en wordt onderzocht of het ook in Afrika kan worden gebruikt.

#FakeNews Une vidéo tronquée, tirée d’1 interview sur @LCI d’1 de nos chercheurs à propos de l’utilisation potentielle du vaccin #BCG contre le #COVID19 fait l’objet d’interprétations erronées sur les réseaux sociaux. Voici les bonnes explications. ⬇️⬇️ pic.twitter.com/3QRcLgOkso Inserm(@ Inserm) link

Afrika is met voorlopig 7.000 besmettingen en bijna 300 doden nog niet zwaar getroffen door het coronavirus. Deskundigen menen echter wel dat er nog verwoestende effecten van het virus op komst zijn in Afrika.