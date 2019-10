Woedende pendelaars sleuren klimaatbetogers Extinction Rebellion van hun trein HR

17 oktober 2019

09u40

Bron: ANP, Twitter, The Telegraph 64 Buitenland Woedende reizigers hebben vanmorgen in het oosten van Londen enkele demonstranten van de beweging Extinction Rebellion van het dak van een metrotrein gesleurd. De twee waren erop gaan staan met een spandoek: ‘Business as usual = Death’ (Gewoon doorgaan = Dood).

De incidenten deden zich vanmorgen voor op drie stations van de regionale spoorwegen van Docklands Light Railway in oostelijk Londen.

Eerst smeekten de pendelaars de klimaatrebellen om van hun metro te komen, opdat ze naar hun werk konden gaan. Toen de activisten weigerden, kregen ze vanalles naar hun hoofd geslingerd. Maar nog weigerden ze naar beneden te komen. Woedende pendelaars besloten dan maar om ze een handje te helpen, zoals te zien is op videobeelden.

Bijna gemolesteerd

De betoger op de trein probeerde een pendelaar die hem naar beneden wilde sleuren eerst nog weg te trappen, maar dat lukte niet. Hij werd zelf op het perron getrokken, waar sommige mensen hem nog probeerden te schoppen terwijl hij op de grond lag. Een medewerker van de spoorwegmaatschappij kwam tussenbeide om te voorkomen dat de betoger gemolesteerd werd.

Extinction Rebellion (XR) is 7 oktober begonnen met een nieuwe campagne om als protest het verkeer in Londen te hinderen. Volgens de politie in Londen zijn bij die protestacties inmiddels meer dan 1600 betogers aangehouden.

XR stamt uit 2018 en eist snel maatregelen om het leven op aarde te redden. De beweging wil onder meer een einde aan het vliegverkeer en snel een verbod op benzine- en dieselauto's. Over zes jaar zou er helemaal geen uitstoot van broeikasgassen meer mogen zijn.

