Woedende menigte van 2.000 Indiërs lyncht voorbijganger na valse geruchten op Whatsapp TT

17 juli 2018

07u53

Bron: CNN, Reuters 3 In India zijn 30 mensen gearresteerd na een lynchpartij op een waarschijnlijk onschuldig slachtoffer van valse geruchten die de ronde deden op Whatsapp en Facebook. Mohammed Azam werd vrijdag door een uitzinnige menigte van maar liefst 2.000 mensen omstuwd en door tientallen van hen doodgeschopt en -geslagen.

Azam was samen met drie vrienden onderweg in de stad Bidar in de zuidelijke deelstaat Karnataka. Op een gegeven moment stopte het viertal langs de weg en deelden ze snoepjes uit aan enkele kinderen, wat de aandacht trok van een aantal buurtbewoners. Die waarschuwden, gealarmeerd door valse geruchten over kindontvoeringen op Whatsapp, via de berichtenapp hun dorpsgenoten.

Het nieuws dat er "kindontvoerders" in hun dorp rondreden, maakte de lokale inwoners uitzinnig van woede. De vier mannen werden uit hun auto gesleurd en meedogenloos aangepakt. Ze probeerden nog te vluchten, maar kregen een menigte van 2.000 inwoners achter zich aan. Azam overleefde de schoppen en slagen niet, zijn drie vrienden raakten zwaargewond en liggen in het ziekenhuis.

"Neem het recht niet in eigen handen"

Volgens de politie is het niet duidelijk waarom de vier snoep uitdeelden aan de schoolkinderen. "We weten nog niet of ze slechte bedoelingen hadden of niet, dat wordt nog onderzocht", aldus een woordvoerder. 30 mensen zijn voorlopig opgepakt: 28 omdat ze hebben deelgenomen aan het geweld, 2 anderen omdat ze de geruchten hebben verspreid op Whatsapp.

De vicegouverneur van de staat Karnataka riep inwoners op geen aandacht te besteden aan vals nieuws. "Ik dring er op aan geruchten niet te geloven en het recht niet in eigen handen te nemen. Ziet u iets verdachts, verwittig dan de politie."

Dovemansoren

Toch lijkt ook die oproep in dovemansoren te vallen. India is de laatste weken in de greep van het fenomeen van 'fake news' waarbij al verschillende doden vielen. Foto's en video's van zogezegde kinderontvoerders gaan in een mum van tijd viraal en worden druk gedeeld in duizenden Whatsapp-groepen, zonder dat iemand weet waar de beelden vandaan komen.

Begin deze maand werden in de westelijke staat Maharashtra vijf onschuldige dagwerkers door 40 mensen gedood toen ze uit de bus stapten op zoek naar werk. Ze werden onmiddellijk omsingeld door 3.000 inwoners, nadat in dagen ervoor geruchten over mogelijke kindontvoeringen de ronde deden op sociale media.

Kinderorganen

Amper een week eerder werden drie mannen gedood omdat geruchten rondgingen dat ze op zoek waren naar organen zoals nieren en levers van jonge kinderen. Een van de gelynchte mannen was een ambtenaar die door de overheid de straat was opgestuurd om de bevolking te waarschuwen voor vals nieuws.

Begin juni sloeg een boze menigte in de staat Assam dan weer twee mannen dood omdat ze dachten dat ze een kind vasthielden in hun auto. De twee werden uit hun jeep, waarin nochtans geen kind te zien was, gesleurd en doodgeschopt.

Advertenties

Whatsapp probeert het fenomeen in te dijken met grote advertenties in nationale en lokale kranten. Vorige week nog publiceerde het een paginagrote boodschap in enkele kranten met "tien tips om foute informatie" te bestrijden. "Het is niet omdat iets vaak wordt gedeeld, dat het ook klopt", luidt de belangrijkste boodschap.

Ook de Indiase minister van Technologie toont zich bezorgd. "Het misbruik van platforms zoals Whatsapp om provocatieve inhoud te verspreiden baart ons grote zorgen", zei hij in een mededeling. Concrete oplossingen om het fenomeen in te dijken zijn er echter nog niet.

De kinderontvoeringen nemen in India, een land met meer dan 1,3 miljard inwoners, effectief toe, tussen 2015 en 2016 zelfs met 30 procent. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken werden toe bijna 55.000 kinderen ontvoerd. De echte cijfers liggen wellicht nog veel hoger. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken schat dat "miljoenen vrouwen en kinderen" in India het slachtoffer zijn van mensenhandel.