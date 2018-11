Woedende menigte steekt twee onschuldige mannen levend in brand nadat ze op WhatsApp onterecht als kidnappers waren gebrandmerkt Karen Van Eyken

13 november 2018

13u39

Bron: BBC, The Mirror, News.com.au 1 Geruchten over de aanwezigheid van kinderontvoerders verspreidden zich razendsnel in een klein stadje in Mexico via WhatsApp. Het waren verzinsels, maar niemand nam de moeite om ze te checken. De gevolgen waren verschrikkelijk. Een woedende menigte keerde zich tegen twee onschuldige mannen en stak hen levend in brand.

“Alstublieft wees alert want er zijn kinderontvoerders ons land binnengedrongen”, zo luidde het WhatsAppbericht dat de ene na de andere smartphone deed oplichten in Acatlan in de Mexicaanse deelstaat Puebla.

“Het lijkt erop dat deze criminelen betrokken zijn bij de handel in organen. De afgelopen dagen zijn kinderen van 4, 8 en 14 jaar oud verdwenen. Ze werden later dood aangetroffen met opengesneden lichamen. Hun organen waren verwijderd. Geloof me, de kidnappers zijn onder ons.”

We schrijven 29 augustus 2018. Daarna zou niets nog hetzelfde zijn in Acatlan.

Toen twee mannen, Alberto Flores (een 43-jarige landbouwer) en zijn neef Ricardo (een 21-jarige student), werden opgepakt wegens het verstoren van de rust, was het hek helemaal van de dam. Ze waren blijkbaar ook gespot nabij een lokale basisschool. Hun arrestatie voedde de geruchten nog meer en wekte de toorn op bij een deel van de bevolking van Acatlan.

Een ziedende groep stond de mannen op te wachten toen ze naar het lokale politiebureau werden geleid. Agenten verzekerden het publiek dat de mannen helemaal geen kinderen hadden ontvoerd, maar de boze mensen vielen blijkbaar niet te overtuigen.

De furieuze menigte - die ondertussen was aangegroeid tot 150 mensen - brak de politiecel open, sleurde de mannen naar buiten en mishandelde hen.

Noodkreet

Op dat moment werd Ricardo’s moeder gewaarschuwd dat hij en zijn oom valselijk waren beschuldigd. Ze plaatste in allerijl een reactie op een livestream van het incident op Facebook: “Alstublieft, doe hen geen pijn, lynch hen niet, het zijn geen kidnappers.” Haar noodkreet was tevergeefs.

De groep goot benzine over beide mannen en stak hen in brand. Volgens sommige ooggetuigen was Ricardo vermoedelijk al dood door de vele schoppen en slagen die hij had moeten incasseren vooraleer hij in brand werd gestoken. Maar zijn oom leefde op dat moment zeker nog, beweerden ze.

Maar nu gaven de twee vermeende kinderontvoerders geen teken van leven meer. De menigte applaudisseerde en juichte. Gerechtigheid was geschied - althans dat dachten ze.

Oorverdovende stilte

Na de vreselijke gebeurtenis werden de rouwende families van de slachtoffers geconfronteerd met een oorverdovende stilte. Niemand wilde er over praten.

Volgens de autoriteiten van de deelstaat Puebla zijn ondertussen vijf mensen in verdenking gesteld. Naar twee vermeende aanstokers wordt nog gezocht.

Op 24 oktober in de namiddag kwamen ongeveer 30 familieleden van Ricardo en Alberto samen in de kerk van Acatlan voor een herdenking. De priester bad voor de families en zegende twee metalen kruisen die ze hadden meegebracht. De dienst duurde een uur en vervolgens liepen de families met de kruisen naar de plek die ze de afgelopen twee maanden bewust hadden gemeden.

Ricardo’s vader, Jose Guadalupe, plaatste de kruisen bij de stenen trappen waar Ricardo en Alberto stierven.

“Het was erg pijnlijk om op dezelfde plek te zijn als daar waar onze geliefden werden gelyncht”, zei Ricardo’s moeder Maria later. “Dit is allemaal gebeurd omdat mensen zich hebben laten meeslepen door valse geruchten.”

“Onze kruisen moeten daar voor altijd blijven staan,” zei ze, “zodat de mensen van Acatlan nooit kunnen vergeten wat ze hebben gedaan.”

