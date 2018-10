Woedende menigte lyncht drie dieven in Ecuador na vals gerucht over kinderontvoering kg

17 oktober 2018

10u15

Bron: Belga 2 In Ecuador heeft een menigte drie personen gedood die ze valselijk beschuldigde van kinderontvoering. Het gaat om twee mannen en een vrouw. Ze werden in werkelijkheid verdacht van het stelen van geld en mobiele telefoons van twee vrouwen die in het gezelschap van hun kinderen waren.

Toen de verdachten aankwamen op het commissariaat in het zuidwestelijke dorp Posorja, had een groep inwoners zich al aan de ingang verzameld. Zij slaagden erin om de verdachten vast te grijpen en sloegen ze met stenen en stokken. De menigte stak ook een taxi in brand die de verdachten vervoerde en zes motorfietsen. Op sociale media werden beelden gedeeld van de lynchpartij.

ATENCIÓN: pobladores de #Posorja toman justicia con sus manos y queman vivos a tres presuntos secuestradores de niños; el hecho se produjo en los exteriores del UPC de la Policía de la localidad. pic.twitter.com/IRHVcOSKux Tere Menéndez(@ TMT30) link

De politieagenten probeerden tevergeefs duidelijk te maken dat de verdachten niet beschuldigd werden van kinderontvoering. Drie politieagenten raakten gewond. De autoriteiten hebben militaire en politionele versterking gevraagd om de orde te herstellen. "Wat er gebeurd is in Posorja zal niet ongestraft blijven", zei de minister van Binnenlandse Zaken Maria Paula Romo op Twitter.