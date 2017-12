Woedende menigte bestormt gevangenis in Madagascar om een moordverdachte te lynchen Caspar Naber

20u58

Bron: AD.nl 0 AFP Archieffoto. Een woedende menigte heeft op Madagascar een gevangenis bestormd om een moordverdachte te lynchen. Die bleek te zijn overgeplaatst, waarna de bestormers 120 gevangenen vrijlieten. De gevangenisdirectie en rechters die de opsluiting van de verdachte bevolen, houden zich schuil uit angst voor represailles.

Dat maakte de minister van Justitie van het eiland ten oosten van zuidelijk Afrika vandaag bekend. "Ongeveer 800 personen eisten gistermorgen te worden binnengelaten in de gevangenis van Ikongo (een stad in het noordoosten). Ze wilden een moordverdachte bevrijden om hem daarna te doden", verklaarde een woordvoerder tegenover het Franse persbureau AFP.

Verstopt in bos

Gevangenispersoneel sommeerde de woedende menigte te vertrekken maar werd al snel onder de voet gelopen. "Eenmaal binnen deden de mensen wat ze wilden. Na geconstateerd te hebben dat de gezochte persoon was overgeplaatst, lieten ze 120 gevangenen vrij en gijzelden ze korte tijd zelfs vijf gevangenisbeambten."

De directeur van de gevangenis en rechters die verantwoordelijk zijn voor de opsluiting van de moordverdachte, zijn gevlucht. "Ze hebben zich verstopt in het omliggende bos of bij andere functionarissen in afwachting van de komst van politieversterking", aldus de justitiewoordvoerder.

Levend verbrand

Volkswoede is een regelmatig terugkerend fenomeen in de voormalige Franse kolonie. In 2013 werden drie personen - een Fransman, een Franse Italiaan en een Malagassiër - levend verbrand door een mensenmenigte die hen ervan beschuldigde een kind te hebben misbruikt en vermoord op het toeristische buureiland Nosy Be.

AFP Omwonenden filmden hoe de drie 'pedofilieverdachten' levend werden verbrand.

