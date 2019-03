Woedende Maduro over enorme stroomstoring die Venezuela al dagen teistert: “Trump en zijn duivelse marionet Guaidó zitten achter deze aanval” LH

28 maart 2019

18u37

Bron: The Guardian 0 Venezuela is nog steeds in de greep van een enorme stroomstoring, die volgens critici het gevolg is van slecht onderhouden infrastructuur. Venezolaans president Nicolás Maduro spreekt echter over sabotage. Volgens hem werd de panne veroorzaakt door een aanval uitgevoerd door huurlingen van “politiek rechts dat uit is op een coup”. Dat zei de president in een telefonisch interview met de nationale televisie.

Venezuela is sinds maandag voor de tweede keer getroffen door een landelijke stroomstoring, begin maart zat een groot deel van het land ook al dagenlang zonder stroom. Experts zeggen dat de storingen het gevolg zijn van jarenlange onderinvesteringen en de wijdverspreide corruptie in het land.

In het interview met de nationale televisie vroeg Maduro de bevolking om te bidden voor het herstel van het land. Volgens de president werd de recentste stroomstoring veroorzaakt “door een sniperaanval uitgevoerd door huurlingen van rechtse krachten die uit zijn op een coup”.

Het interview was te horen op de Venezolaanse staatstelevisie en was bedoeld om de bevolking gerust te stellen. Maar door de panne die vele plaatsen in het land teistert, konden veel Venezolanen de uitzending niet volgen omdat ze geen elektriciteit hadden, zo melden twee correspondenten van de Britse krant The Guardian. Pas 12 uur na het telefoongesprek verscheen ook een video op Maduro’s Twitteraccount.

“Dit is een totale oorlog”

“Ze wisten wat ze aanvielen. Alleen het Noord-Amerikaanse rijk heeft genoeg haat en perversiteit in zich om een aanval als deze te bevelen”, zei Maduro in het interview. “Dit is een totale oorlog. Omdat ze het land niet kunnen binnenvallen, hebben ze besloten om ons te beschadigen.” Maduro beweerde ook nog dat de “brute terroristische aanslag” bedacht werd door Amerikaans president Donald Trump en zijn “duivelse marionet” Juan Guaidó, de oppositieleider die door de meeste westerse regeringen erkend wordt als interim-president van Venezuela. “Het was een vijandelijk bombardement en je kan zeker zijn dat Donald Trump hier de hand in had. Donald Trump is geobsedeerd door Venezuela”.

“Ik ben noch een lafaard noch een zwakkeling, en ik zal mijn verantwoordelijkheid niet ontlopen”, besloot de president, die er nog aan toevoegde dat hij niet meer heeft geslapen sinds de stroompanne begon.