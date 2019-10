Woedende Catalanen opnieuw slaags met politie, nog steeds overal branden Redactie

15 oktober 2019

19u07 18 Woedende Catalanen zijn voor de tweede dag op rij slaags geraakt met de politie. Agenten grepen in toen deels vermomde betogers veiligheidshekken rond Spaanse regeringsgebouwen probeerden omver te werpen. Ze gooiden ook met blikken, fakkels en verfbommen naar de veiligheidsdiensten in Barcelona.

Die laatsten proberen de situatie onder controle te houden met de wapenstok. Op Spaanse televisiebeelden lijken agenten opnieuw met rubberkogels te schieten.

Volgens onze reporter ter plaatse is de rust nog altijd niet helemaal teruggekeerd in de stad. Her en der woeden nog steeds brandjes. Politie is nog altijd op straat terwijl de brandweer het vuur komt blussen. De spuitgasten krijgen daar trouwens applaus voor.

Er lopen ook nog heel wat manifestanten op straat. De politiehelikopter blijft in de lucht hangen.

Duizenden mensen kwamen weer op straat om te betogen tegen de veroordeling van negen prominente Catalaanse separatisten. Zij kregen gisteren door het Spaanse hooggerechtshof celstraffen opgelegd van negen tot dertien jaar. De Catalaanse middenveldorganisaties Assemblea Nacional Catalana (ANC) en Omnium Cultural hadden tot de betogingen opgeroepen. Hun vroegere leiders werden veroordeeld tot negen jaar cel.

Eerder op de dag hadden betogers verschillende wegen in Catalonië geblokkeerd. Op de luchthaven waren tientallen vluchten geannuleerd of vertraagd.