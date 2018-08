Woede om westerse rugzaktoerist die op markt in Thailand bedelt om “reis van 15 maanden door Azië” te bekostigen KVDS

31 augustus 2018

08u02

Bron: Facebook, Coconuts Bangkok 2 Een foto van een westerse toerist die op een markt in Thailand bedelt om zijn reis door Azië te bekostigen, heeft consternatie veroorzaakt op sociale media. Dat hij de lokale bevolking – die het niet breed heeft – vraagt om zijn vakantie te betalen, kan op geen genade rekenen.

De man werd vorige week gespot op de Samkongmarkt op het vakantie-eiland Phuket. Hij zat op een dekentje en had twee kartonnen bordjes bij zich, eentje in het Engels en eentje in het Thais. Daarop stond de boodschap: “Hallo, ik ben Alex. Ik ben bezig aan een reis van 15 maanden door Azië, maar zit jammer genoeg door mijn spaargeld. Ik blijf echter positief. En ik hoop dat ik mijn droom kan vervullen om elk continent te bezoeken. Steun mijn reis, alsjeblieft.”

Een lokale man deelde foto’s van de toerist op Facebook met de commentaar: “Wacht eens even. Is dit iets nieuws? Rugzaktoeristen die bedelen om geld voor hun reizen? Kan dit wel?”, aldus Palm J. Sittichai.





Even later meldde een andere inwoner van Phuket dat ze Alex – de man met het witte shirt – enkele weken eerder ook al had zien bedelen op een marktje in Rawai. “Ik was eerst verbaasd”, aldus Naruemon Suthanan. “Toen ik zijn bordje las, dacht ik meteen aan vreemdelingen die met een fiets of een boot de wereld rondreizen. Ik heb hem geen geld gegeven, maar ik zag dat heel wat Thaise mensen en andere toeristen dat wel deden.”