Woede om video waarin stagiaire bejaarde respectloos behandelt: "Ik heb hier geen tijd voor" Jitske-Sophie Venema

17u43

Bron: AD.nl 0 AD Still Een leerlinge van een Rotterdamse school maakt bij de noorderburen behoorlijk wat woede los door respectloos over ouderen te praten. Een filmpje waarin zij ontevreden praat over haar stagewerkzaamheden wordt volop gedeeld op sociale media. Op het Albeda College, een school met een mbo-opleiding (min of meer te vergelijken met het Vlaamse TSO, red.) is ze voorlopig niet meer welkom.

In het filmpje van Snapchataccount Valentinamarciana is een oudere vrouw in een rolstoel te zien. Een meisje dat de rolstoel vooruit duwt, vraagt hardop: 'Kan iemand mij even uitleggen waarom ik in de stad moet gaan lopen met deze oude mensen? Ik heb hier geen tijd voor, ik schaam mij kapot.' Vervolgens lacht een ander meisje en klinkt: "Jezus, echt, mag ik asjeblieft terug naar huis?"

Stage

Het meisje dat de beelden maakte, volgt bij Albeda de opleiding tot helpende in de zorg. Zij loopt stage bij een oudereninstelling en wordt zodoende geacht op stap te gaan met de bewoners. Maar daar heeft zij blijkbaar geen zin in.

In een tweede filmpje, dat ook volop gedeeld wordt, verbaast zij zich over alle boze reacties: "Als ik dit wil plaatsen op mijn Snapchat, dan doe ik dat. Ook al film ik jouw opa, je moeder, je tante. Ik heb niks te maken met jou, heb niks te maken met jouw buurman."

Als ik dit wil plaatsen op mijn Snapchat, dan doe ik dat

Schandalig

Ze noemt het ‘haar mening’ dat ze het ‘schandalig vindt om met die mensen door de stad heen te lopen’. "Als jij dat fijn vindt, kom mijn werk overnemen dan. Want niemand heeft hier tijd voor."

Het Albeda College heeft geschokt gereageerd op de beelden, waarin te zien is hoe onprofessioneel de studente zich uitlaat over werken met ouderen. "Wij zijn hier onaangenaam door verrast en zeer ontstemd over", luidt een verklaring. "Voor ons is het glashelder dat dit niet past bij de beroepshouding die wij van onze studenten verwachten."

Het meisje is voorlopig niet welkom in de lessen en uiteraard ook niet meer op haar stageadres. "Over een paar dagen voeren wij met haar een ernstig gesprek over haar beroepshouding. Op deze manier met ouderen omgaan kan gewoon niet en daar zullen wij haar fors op aanspreken", aldus een woordvoerder van Albeda.

Dit meisje heeft duidelijk hulp nodig bij het hebben van correct gedrag Woordvoerder Albeda

Het is niet mogelijk om de studente direct van de opleiding te gooien. "Wij hebben zorgplicht naar onze studenten, hoe gek dat ook klinkt. Dit meisje heeft duidelijk hulp nodig bij het hebben van correct gedrag. Ze schijnt inmiddels ook een excuusfilmpje te hebben opgenomen maar het kwaad is al geschied."