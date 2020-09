Woede in New Delhi na overlijden vrouw na groepsverkrachting IB

30 september 2020

03u11

Bron: ANP, AD 0 Een 19-jarige Indiase vrouw afkomstig is dinsdag overleden aan de gevolgen van een groepsverkrachting. Honderden mensen in de hoofdstad New Delhi besloten daarop te demonstreren bij het ziekenhuis waar het slachtoffer was behandeld.

India heeft wereldwijd een slechte reputatie als het aankomt op de rechten van vrouwen en meisjes. De regering stelde dit jaar op basis van gegevens uit 2018 dat elk kwartier een vrouw zou worden verkracht in India. “Er is nagenoeg geen bescherming voor vrouwen. Criminelen begaan openlijk misdaden”, klaagde Priyanka Gandhi Vadra, leidster van de Congrespartij op Twitter.

Het slachtoffer, dat afkomstig was uit de gemeenschap van dalits, ofwel kastelozen, werd medio september aangevallen en verkracht in een veld in de buurt van haar huis, zo'n 100 kilometer van New Delhi, meldden de autoriteiten. De politie heeft vier mannen aangehouden. Het slachtoffer werd maandag vanuit een ziekenhuis in de deelstaat Uttar Pradesh naar een ziekenhuis in New Delhi overgebracht, waar ze overleed.

Kastesysteem officieel verboden

Honderden demonstranten botsten dinsdag voor het ziekenhuis waar de vrouw overleed met de politie en hielden het verkeer op. Dalits, die helemaal onderaan de ladder van het officieel verboden Indiase kastesysteem staan, klagen dat zij nog steeds gediscrimineerd worden. Activisten van het Bhim-leger, een partij die opkomt voor de rechten van kastelozen, riepen leuzen bij het mortuarium van het ziekenhuis waar het slachtoffer lag.

Uttar Pradesh, de deelstaat waar het slachtoffer vandaan kwam, staat onder leiding van de hindoe-nationalistische partij van de Indiase premier Narendra Modi en geldt als de onveiligste deelstaat voor vrouwen. In december kwam een 23-jarige kasteloze vrouw in Uttar Pradesh om nadat zij door een groep mannen in brand was gestoken. Dat gebeurde toen ze naar de rechtbank wilde gaan om een aanklacht wegens verkrachting in te dienen.