Woede in Nederland om "falend rechtssysteem" in zaak Anne Faber (25)

In Nederland overheerst woede na de dood van de 25-jarige Anne Faber. Veel Nederlanders hebben een petitie ondertekend die een onderzoek eist naar het "falend rechtssysteem in de zaak van Michael P.'' Die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van Anne. De petitie, die een moeder van drie dochters begon na de vondst van het lichaam van Anne, was vanavond al ruim 258.000 keer ondertekend.

"Wij roepen hen die verantwoordelijk zijn, o.a. het ministerie van Veiligheid en Justitie, ter verantwoording en eisen een verklaring'', schrijft de vrouw. De handtekeningen worden overhandigd aan onder andere het Nederlandse ministerie van Veiligheid en Justitie, de kliniek waar de verdachte verbleef en aan premier Mark Rutte.

Minister Stef Blok (Veiligheid en Justitie) laat de Inspectie Veiligheid en Justitie en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd onderzoek doen naar de kliniek in Den Dolder waar P. zich voorbereidde op een terugkeer in de samenleving, onder meer naar aanleiding van vragen van de familie Faber. Die wil weten waarom Michael P. vrij rondliep. In 2012 werd de man veroordeeld tot elf jaar gevangenisstraf voor de gewelddadige verkrachting van twee meisjes. Hij kreeg toen geen 'tbs' opgelegd.

Tbs (terbeschikkingstelling) is een behandelmaatregel die de rechter oplegt aan mensen die zware delicten hebben gepleegd en lijden aan een psychiatrische ziekte of stoornis. Omdat de stoornis in meer of mindere mate het gedrag van deze mensen beïnvloedt, kunnen ze niet (geheel) verantwoordelijk worden gehouden voor hun daden. Het opleggen van tbs heeft als doel de maatschappij te beveiligen en kan eventueel na een gevangenisstraf worden gegeven. De voor zeden- en geweldsincidenten veroordeelde Michael P. kreeg na zijn gevangenisstraf geen tbs opgelegd omdat hij behandeling weigerde.

Blok vindt het "onwenselijk'' als daders geen tbs krijgen doordat zij weigeren mee te werken aan onderzoek naar hun psyche. Er was al een wet in de maak die dit moet helpen voorkomen, de Nederlandse Eerste Kamer kijkt begin 2018 naar dat wetsvoorstel, aldus Blok. De forensisch psychiatrische kliniek Altrecht Aventurijn in Den Dolder begint zelf ook een onderzoek. "De vraag 'hoe heeft dit kunnen gebeuren' leeft enorm bij iedereen. Terecht. Ook bij Aventurijn'', aldus de instelling in een verklaring.

Anne Faber verdween 29 september tijdens een fietstocht. Na bijna twee weken werd haar lichaam gevonden in een natuurgebied in Zeewolde (Flevoland). Dat gebeurde nadat P. had verteld waar de politie moest zoeken. Michael P., moet donderdag opnieuw voor de raadkamer van de rechtbank verschijnen.

