Woede in Indiaas parlement over uitspraak Trump dat hij wil bemiddelen in 70 jaar oud conflict KVDS

23 juli 2019

14u13

Bron: Belga 0 In het Indiase parlement is woede ontstaan over de verklaring van de Amerikaanse president Donald Trump dat premier Narendra Modi hem vroeg om te "bemiddelen" in het conflict over Kashmir, ook al benadrukte New Delhi dat het zo'n verzoek niet had gedaan.

Bij een ontmoeting met de Pakistaanse premier Imran Khan in het Witte Huis zei Trump dat hij "graag bemiddelaar" wou zijn tussen India en Pakistan. Hij voegde eraan toe dat premier Modi hem onlangs gevraagd had een rol te spelen in het conflict, dat al 70 jaar aansleept.

Onderbroken

Vandaag protesteerden Indiase parlementsleden daar in die mate tegen dat de zitting meermaals onderbroken moest worden. Ze eisten uitleg van Modi.





"Ik wil het lagerhuis categoriek verzekeren dat de eerste minister zoiets niet heeft gevraagd aan de Amerikaanse president", zei de Indiase minister van Buitenlandse Zaken Subrahmanyam Jaishankar tijdens het tumult in het parlement. "Ik zou ook willen herhalen dat India altijd bij het standpunt is gebleven dat alle lopende kwesties met Pakistan enkel bilateraal besproken worden."

De rivaliserende kernmachten India en Pakistan hebben al drie oorlogen uitgevochten sinds ze in 1947 onafhankelijk werden van Groot-Brittannië. Twee van de oorlogen gingen over Kashmir, de verdeelde regio waar beide zijden aanspraak op maken. India heeft zich steeds verzet tegen internationale bemiddeling in het conflict over Kashmir, terwijl Pakistan daar herhaaldelijk naar op zoek gegaan is.