Woede in China om dood van arts die met coronavirus-klokkenluider in Wuhan werkte TTR

03 juni 2020

10u44

Bron: The Guardian 8 De dood van de 42-jarige arts Hu Weifang, uroloog in het Wuhan Central-ziekenhuis waar ook klokkenluider Li Wenliang werkte, heeft tot een golf van woede geleid bij de ziekenhuisautoriteiten in China. “Ze hebben de gezondheidswerkers in de eerste lijn onvoldoende beschermd”, klinkt het. Dat bericht de Britse krant The Guardian vandaag.

In het Chinese Wuhan is een arts van het centrale ziekenhuis overleden aan de gevolgen van het coronavirus. De man werkte samen met de eerder overleden Li Wenliang (34). Dat is de arts die eind vorig jaar zijn collega’s waarschuwde voor een uitbraak van het nieuwe coronavirus. In februari van dit jaar overleed Li aan de ziekte Covid-19, meldden staatsmedia.

De dood van uroloog Hu Weifeng is het eerste sterfgeval in de Chinese stad sinds weken. De arts overleed gisteren, zo schrijft The Guardian. Hij is de zesde arts van het ziekenhuis die aan de ziekte is overleden. In totaal zijn 68 medewerkers van het ziekenhuis besmet geraakt.

Kritiek op aanpak

Op sociale media werd de hashtag #WuhanCentralHospitalDoctorHuWeifengPassesAway gelanceerd om de overleden arts te eren. Maar liefst 400 miljoen mensen deelden de hashtag intussen. Terwijl de meeste internetgebruikers kaarsemoji’s plaatsen om Hu te bedanken, bekritiseerden anderen de autoriteiten van het ziekenhuis. Velen vroegen zich af waarom verschillende leidinggevenden nog niet werden gestraft. “Zowel Li Wenliang als Hu Weifang zijn eigenlijk vermoord door de leiders van het ziekenhuis”, klinkt het op het Chinese platform Weibo.

Vooral het hoofd van de Communistische Partijcommissie van het ziekenhuis, Cai Li, werd fel bekritiseerd. “Er loopt niet eens een onderzoek naar de aanpak van Cai Li. Gaan de artsen en verpleegkundigen in het ziekenhuis tevergeefs sterven?”, luidt het in een andere reactie op Weibo, een van de grootste socialemediaplatforms in China.

Geen paniek

De autoriteiten zouden het ziekenhuispersoneel naar verluidt gevraagd hebben om geen beschermende kleding te dragen om geen paniek te veroorzaken, zo vertelt de Chinese arts Ai Fen. Eind vorig jaar plaatste klokkenluider Li in een app-groep met artsen een bericht over een SARS-achtig virus waarmee zeven patiënten waren besmet nadat zij een markt in Wuhan hadden bezocht. Hij waarschuwde zijn collega’s dat het virus zich waarschijnlijk binnen korte tijd snel zou gaan verspreiden.

De politie pakte hem daarna op voor het verspreiden van geruchten nadat screenshots van zijn apps op het internet waren verschenen. Na een reprimande mocht de arts weer aan het werk, waarna hij ziek werd.

Wuhan is de stad waar het coronavirus voor het eerst opdook eind 2019. Het officiële dodental in China staat op 4.634. De piek lag in de maand februari, daarna nam het aantal geleidelijk af. China telt 116 keer zoveel inwoners als België, maar in ons land zijn veel meer doden te betreuren dan in de communistische Volksrepubliek. Er zijn dan ook heel wat twijfels of de Chinese cijfers wel betrouwbaar zijn.

Lees ook:

Hoe China de waarheid over het coronavirus verborgen hield (+)

China heeft al maand geen enkel coronaslachtoffer. Maar mogen we de Chinese cijfers geloven?(+)

Zij zijn bestraft, verdwenen of gestorven in China nadat ze noodklok hebben geluid over coronavirus