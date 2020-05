Woede, hongerstaking en zelfmoord: nog 100.000 mensen gestrand op cruiseschepen, en situatie loopt steeds verder uit de hand KVDS

14 mei 2020

12u35

Bron: The Guardian, Miami Herald, AFP, Belga 270 Met naar schatting 100.000 zijn ze, de bemanningsleden van de meer dan 120 cruiseschepen die wereldwijd nog altijd vastzitten op zee. Lokale overheden willen hen vaak niet aan land laten en de uitzichtloze situatie aan boord doet de spanningen oplopen, met op zeker één schip zelfs al een hongerstaking tot gevolg. Net buiten de haven van Rotterdam zou zondag ook iemand over boord gesprongen zijn in wat alles weg heeft van een wanhoopsdaad.



Het incident gebeurde op de Regal Princess. Het schip was net bezig met het repatriëren van het personeel aan boord. Het slachtoffer was een 39-jarige Oekraïense vrouw. De Nederlandse politie en cruisemaatschappij Princess Cruises – dat een onderdeel is van de Carnival Corporation – bevestigden het overlijden en boden ondersteuning aan collega’s en nabestaanden.

Bahama’s

De afgelopen dagen kwamen nog zeker twee andere bemanningsleden van gestrande cruiseschepen onder onduidelijke omstandigheden om het leven. Alles wijst erop dat ook zaterdag een man uit het leven stapte aan boord van de Carnival Breeze. Dat schip was op weg van de Bahama’s naar Europa, waar de bemanning eindelijk van boord zou mogen. “Zijn dood is niet gerelateerd aan Covid-19, maar uit respect voor zijn familie zullen we niet meer details geven”, aldus de Carnival Corporation.





Ook op de Jewel of the Seas ging een medewerker overboord. Dat gebeurde op 2 mei. De Royal Caribbean heeft al aangegeven dat het de autoriteiten helpt bij hun onderzoek.

In totaal zouden er nog meer dan 120 cruiseschepen vastzitten op zee. Volgens de Amerikaanse kustwacht liggen er momenteel 104 cruiseschepen voor de kust van de Verenigde Staten, met bijna 72.000 bemanningsleden aan boord. In de Filipijnen gaat het om meer dan 20 schepen, met ruim 5.000 crewleden die wachten om aan land te mogen gaan. Velen zitten al meer dan een maand in quarantaine in hun kajuit en verloren intussen ook hun job.

Een vijftiental Roemeense bemanningsleden van de Navigator of the Seas – die voor anker ligt in de haven van Miami – ging zelfs in hongerstaking om van boord te mogen. “We hebben het gevoel dat we gegijzeld worden”, verklaarde een van hen anoniem aan de krant Miami Herald. Volgens Royal Caribbean zou de staking intussen achter de rug zijn. De maatschappij zou een vlucht naar huis geregeld hebben, die later deze maand vertrekt van Barbados.

Politie

In de Duitse haven Cuxhaven moest de politie vorige week aan boord gaan van het cruiseschip Mein Schiff 3, nadat de situatie er compleet uit de hand dreigde te lopen. Bijna 3.000 bemanningsleden van verschillende schepen waren er verzameld in afwachting van hun repatriëring naar huis. Nadat negen mensen positief testten voor het nieuwe coronavirus, hadden ze het bericht gekregen dat ze alsnog aan boord zouden moeten blijven. En dat viel niet in goede aarde.

Volgens TUI Cruises zouden intussen al 1.200 van de bemanningsleden met een vlucht naar huis zijn gebracht. Het gaat alleen om bemanningsleden die een negatieve coronatest aflegden.

De cruisemaatschappijen zelf zeggen dat ze er alles aan doen om de bemanningsleden te repatriëren, maar dat het niet eenvoudig is. Zo veroorzaakte een poging om bemanningsleden van boord te laten gaan in enkele Caraïbische landen grote consternatie in Haïti en Grenada, nadat bleek dat een aantal crewleden niet in quarantaine was geplaatst.

De maatschappijen drukken er ook op dat ze aandacht hebben voor de mentale gezondheid van de bemanningen. Zo hebben Royal Caribbean en Carnival Corporation een programma, waarbij de crew 24 uur per dag een beroep kan doen op een arts of psychologische bijstand.

Kosten

Volgens de Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention zouden enkele operatoren hun bemanning echter bewust op zee houden omdat ze zich zorgen maken over de kosten en mogelijke juridische gevolgen van een repatriëring.

Experts bevestigen dat de aanhoudende onzekere situatie een zware tol kan eisen van de mentale gezondheid van de bemanningsleden. “Ze zitten vast, zonder informatie, ze weten niet of de persoon in de volgende kajuit ziek is of ze zelf ziek zullen worden”, aldus psychologieprofessor Ann Kring van de Universiteit van Californië, Berkeley in de Britse krant The Guardian. “Dat veroorzaakt niet alleen angst, het zou op termijn ook traumatisch kunnen zijn.”

Wie vragen heeft over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op 1813. Je kan ook online contact opnemen via www.zelfmoord1813.be

