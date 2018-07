WK-winst in Frankrijk loopt uit de hand: twintigtal arrestaties tijdens feestnacht, twee jonge kinderen zwaargewond Marcia Nieuwenhuis

16 juli 2018

07u00

Bron: AD 59 De Franse politie is afgelopen nacht verschillende keren moeten tussenkomen nadat incidenten de viering van de WK-titel verstoorden. Traangas werd onder meer in Parijs, Lyon en Nantes ingezet om de menigte uit elkaar te drijven. In de hoofdstad werd het waterkanon gebruikt, aldus de Franse media. Hier en daar vielen er ook gewonden. In Nancy raakten twee kinderen, 3 en 6 jaar oud, zwaargewond toen een moto op hen inreed. De chauffeur sloeg op de vlucht.

In Marseille werd met voorwerpen naar de politie gegooid. Twee agenten raakten gewond, en tien mensen werden opgepakt, meldt een politiewoordvoerder. Acht jongeren, onder wie ook minderjarigen, werden opgepakt in Lyon, ook nadat er met projectielen gegooid werd. In een kledingwinkel werd een inbraak gepleegd.

Gelijkaardige incidenten speelden zich ook in de hoofdstad af. Een dertigtal jongeren plunderden er een winkelcomplex op de Champs-Élysees. Volgens Le Parisien brak er, nog in Parijs, een vechtpartij uit tussen een twintigtal mensen. Eén iemand raakte daarbij zwaargewond. Ook na middernacht was het nog onrustig op en rond de Champs-Élysées.

Hulpdiensten werd het werken lastig gemaakt. Hordes met mensen klommen bijvoorbeeld op een brandweerwagen. Het contrast tussen de vreugde op de Champs-Élysées aan de ene kant en vlak in de buurt de rellen was groot. Busjes van de Mobiele Eenheid probeerden een eind te maken aan de rellen.

In Annecy, even ten zuiden van Genève, kwam een man om die in een kanaal sprong en daarbij zijn nek brak. In Rouen werden zeven mensen opgepakt na een reeks van incidenten. In die stad raakten ook twee journalisten gewond.

What a contrast - celebration and rioting on streets of Paris @1NewsNZ pic.twitter.com/TEhLTT6RzG Joy Reid(@ JoyReidTVNZ) link

Lijn drie van de Parijse metro werd rond middernacht tijdelijk stilgelegd omdat er mensen op de sporen aan het lopen waren. Ook zouden verschillende mensen met ademhalingsproblemen te maken hebben gekregen. Inmiddels rijdt het treinverkeer weer.

Obligés d’évacuer la ligne 3 parce que nous ne pouvions plus respirer dans les wagons WTF?! #paris #WorldChampions2018 pic.twitter.com/Lg58K6t3ud anais moine(@ anaismoine_) link

In de nacht van 14 juli, de nationale feestdag in Frankrijk, en de nacht ervoor zijn 845 voertuigen in Frankrijk in vlammen opgegaan en 508 personen opgepakt. Dat zegt het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Het aantal vernielde voertuigen ligt wel lager dan vorig jaar. Toen gingen er nog 897 auto's in vlammen op. Het aantal arrestaties steeg van 368 tot 508 dit jaar. Volgens het ministerie is er "geen groot incident te betreuren". Er raakten wel 29 leden van de ordediensten gewond dit jaar, vorig jaar 21.

Frankrijk zette 110.000 politieagenten en gendarmes in voor de festiviteiten van 14 juli en de finale van het WK voetbal.

Man appears to be injured in Paris riots @1NewsNZ pic.twitter.com/psduoDDQ7b Joy Reid(@ JoyReidTVNZ) link

People climb on fire engines - making life very difficult for emergency services @1NewsNZ pic.twitter.com/FNVnS42GBC Joy Reid(@ JoyReidTVNZ) link

