WK Fortnite nadert hoogtepunt met Belgische gamer in de finale RL

28 juli 2019

04u20

Bron: ANP, Belga 34 Normaal wordt er getennist in het Arthur Ashe stadion in New York. Maar dit weekend domineren gamers het ‘center court'. Het WK Fortnite is in volle gang. Op h et belangrijkste toernooi van het populairste computerspel ter wereld vallen miljoenen te winnen. Schiet ‘onze’ 15-jarige Evan “DRG” Depauw zich deze zondag naar de hoofdprijs van 2,75 miljoen euro?

Wereldwijd spelen ongeveer 250 miljoen mensen de computergame. Het spel kwam in juli 2017 op de markt en dankt zijn succes vooral aan het Battle Royale-concept: in de virtuele strijd op leven en dood belanden de spelers met 100 op een eiland en moeten ze proberen om als enige tot het einde te overleven. Ook in ons land is de game mateloos populair. In Kortrijk werd zelfs een Fortnite zomerkamp georganiseerd (HLN+).

Aan de finale gingen tien kwalificatieweken vooraf, waar volgens de ontwikkelaar van het spel 40 miljoen mensen aan meededen. Alleen de 200 beste gamers mochten meedoen aan de eindronde. Zij strijden om 27 miljoen euro prijzengeld. Een absoluut record voor de zogenaamde e-sports. Ook qua kijkers kan het WK zich makkelijk meten met andere topsportevenementen zoals de Tour: miljoenen volgen de wedstrijden via internet.

Voor het WK is echter een heus stadion in New York afgehuurd, waar meer dan 23.000 fans bijeenkomen om hun favoriete gamers van dichtbij te kunnen zien. Vrijdag en zaterdag waren zij getuige van de finale voor duo's, waarbij vooral de Europeanen goede zaken deden.

De Noor Emil “Nyhrox” Bergquist Pedersen en Oostenrijker Thomas “Aqua” Arnould behaalden de eerste plaats, terwijl de Nederlander Dave “Rojo” Jong en Brit Jaden “Wolfiez” Ashman het met de tweede plaats moesten doen. Hierdoor zijn deze gamers in een klap miljonair geworden. De Belgische gamer Howard “Noward” Castiaux viel net buiten de top 10. De 23-jarige uit Ukkel werd samen met zijn Zwitserse compagnon 13e.

Finale enkelspel

Zondagavond is het eindelijk zover. Om 18 uur Belgische tijd begint het belangrijkste onderdeel van het WK: de finale voor het enkelspel. ‘Onze’ Evan Depauw neemt het dan op tegen 99 andere finalisten. Mocht “DRG“ niet winnen, dan krijgt hij alsnog 45.000 euro voor deelname aan de finale. Op Twitter lijkt Evan in ieder geval volop te (gaan) genieten van de trip naar New York.

✈️✈️ New York me voilà ! pic.twitter.com/RQ9EOaoPrS Vitality DRG ✈️ NYC(@ DRG_FN) link

Hoewel de finale stijf uitverkocht is, kunnen de matches live worden bekeken op internet: Facebook, Youtube en Twitch zenden de finale rechtstreeks uit. Wie omstreeks 18 uur op onderstaande video klikt, kan de finale rechtstreeks volgen. De prijsuitreiking wordt om 21.45 uur verwacht.

Een korte sfeerimpressie van het WK Fortnite