Witwaszaak van 1,2 miljard dollar ontdekt in Nederland FVI

05 april 2019

11u51

Bron: Belga 0 In Nederland zijn drie oud-medewerkers van een bedrijf uit de gemeente West-Betuwe aangehouden op verdenking van het witwassen van circa 1,2 miljard Amerikaanse dollar, voor een bedrijf in India dat opereert in energie- en petrochemische sectoren. Het Nederlandse bedrijf zou zijn gebruikt om de facturen van geleverde materialen en diensten door bedrijven op te hogen.

De drie verdachten hebben als "factuurverdubbelaars" volgens het Openbaar Ministerie (OM) zo'n 10 miljoen dollar verdiend. Zij worden vrijdag voorgeleid in Rotterdam.

Het Indiase bedrijf was vanaf 2006 betrokken bij de aanleg van een gaspijpleiding in eigen land. Het Nederlandse bedrijf deed dienst als inkoopkantoor, aldus het OM. Via dit bedrijf werden wereldwijd materialen en diensten ingekocht voor het pijpleidingsproject. Doordat dit bedrijf de facturen ophoogde, kon volgens het OM het Indiase bedrijf de kosten van de inkoop tweemaal declareren bij de gasafnemers.

De 'winst' werd via het Nederlandse bedrijf afgeroomd, vermoedelijk door het afsluiten van valse verzekeringscontracten. De verzekeringen moesten dienen om risico's van de materiaalinkoop af te dekken, terwijl er geen aanwijzingen zijn dat het Nederlandse bedrijf die risico's ook echt liep. "De afgeroomde winst is vervolgens via een woud aan bedrijven en structuren - in onder meer Dubai, Zwitserland en de Caraïben - terechtgekomen bij een onderneming van de Indiase opdrachtgever in Singapore", zegt het OM.

Het onderzoek naar de Nederlanders is gestart na een boekenonderzoek door de Nederlandse belastingdienst bij hun bedrijf. De dienst doorzocht het bedrijf al in november 2017, en nam toen administratie in beslag.