Witte Huis zal noodfondsen voor natuurrampen misschien gebruiken om grensmuur te bouwen AW

11 januari 2019

09u44

Amerikaanse president Donald Trump bracht nog maar net een bezoek aan de Amerikaans-Mexicaanse grens. Daar voerde hij nogmaals campagne voor de bouw van een muur. De president dreigt met een noodsituatie als hij zijn zin niet krijgt, Intussen overweegt het Witte Huis om beroep te doen op noodfondsen voor natuurrampen zoals stormen en bosbranden om zo een muur te bouwen.

De Amerikaanse overheid is bijna drie weken gesloten en het onbehagen groeit. Het ziet er zelfs naar uit dat deze shutdown de geschiedenisboeken zal ingaan tot de langste tot nu toe. Om dat te vermijden, kwamen enkele Republikeinen en Democraten meermaals samen in een poging om langs de zijlijn alvast een dealtje te sluiten.



Alle opties worden overwogen. Eentje ervan is om het geld van het noodfonds voor natuurrampen te gebruiken. De ambtenaren van het Witte Huis overleggen of ze zo’n stap kunnen zetten om te voorkomen dat Trump de noodtoestand van het Witte Huis uitroept. “Ik ben het nog niet van plan, maar zal het doen indien nodig”, zei de Amerikaanse president daarover. Eenmaal de noodtoestand wordt uitgeroepen, kan hij immers zelf miljarden opzijzetten voor het defensiebudget.

Mexico betaalt onrechtstreeks

In Mexico zei Trump nog dat hij nooit had gezegd dat Mexico voor de muur zou betalen. “Ze zullen ervoor betalen dankzij het ongelofelijke handelsakkoord dat we met Mexico en Canada afsloten. Dus Mexico zal de muur betalen, onrechtstreeks”, suste hij.