Witte Huis weigert medewerking aan impeachment-onderzoek Trump

09 oktober 2019

00u19

Bron: Belga, ANP 0 Het Witte Huis heeft gezegd dat het niet zal meewerken met het onderzoek van het Huis van Afgevaardigden naar een eventuele afzetting van Trump. In een brief roept het Witte Huis vandaag op om het onderzoek, dat het “ongegrond en grondwettelijk gezien onwettig” noemt, te laten vallen.

De Democraten bezondigen zich volgens het Witte Huis aan “politiek theater” en willen op deze manier de uitslag van de verkiezingen van 2016, die door president Donald Trump werden gewonnen, tenietdoen, klinkt het.

“Jullie ongekende acties laten de president geen andere keuze”, schrijft advocaat Pat Cipollone in de brief aan de leiders van de Democraten. “Om zijn plichten aan het Amerikaanse volk, de Grondwet en alle toekomstige inzittenden van het ambt van president te vervullen kunnen de president en zijn regering onder deze omstandigheden niet meewerken aan jullie bevooroordeeld en ongrondwettelijke onderzoek.”

Topdiplomaat verboden te praten met onderzoekscommissies

Het ministerie van Buitenlandse Zaken had vandaag een topdiplomaat opdracht gegeven niet voor commissies van het Huis van Afgevaardigden te verschijnen. De Amerikaanse ambassadeur voor de Europese Unie Gordon Sondland, die samen met Kurt Volker, de afgezant voor Oekraïne, contact zou hebben gehad met president Zelenski, was speciaal vanuit Europa overgevlogen om voor de commissies te verschijnen. Hij kreeg echter geen toestemming om te praten met wat Trump omschreef als een volledig gecompromitteerde schertsrechtbank. Zijn letterlijke woorden waren “a totally compromised kangaroo court”, een “gecompromitteerd kangoeroehof”.

De Democraten in het Huis van Afgevaardigden hebben Sondland inmiddels via een dagvaarding opgedragen op 16 oktober alsnog voor de commissies te verschijnen en zien in Trumps poging om Sondlands getuigenis te belemmeren “weer sterk bijkomend bewijs van belemmering”.

Onderzoek naar politieke rivaal

De Democratische partij startte een impeachment-onderzoek tegen Trump nadat hij tijdens een telefoongesprek met de Oekraïense president Volodimir Zelenski zou hebben gevraagd een onderzoek te voeren naar gewezen vicepresident Joe Biden en zijn zoon, Hunter. Biden is een politieke rivaal van Trump en een van de kandidaten die de Democratische nominatie voor de verkiezingen van volgend jaar wil binnenhalen. Een melding van een klokkenluider vormde de aanleiding voor die eerste stap in de impeachment-procedure. Daarna meldde een tweede klokkenluider zich.

