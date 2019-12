Witte Huis weigert ‘Armeense genocide’ te erkennen in poging om Turkije te plezieren kv

17 december 2019

20u16

Bron: Reuters 8 De Trump-administratie steunt de beslissing van de Amerikaanse senaat om de Armeense genocide, die zo’n 100 jaar geleden plaatsvond, te erkennen niet. Het Witte Huis blijft de massale slachtpartij beschouwen als “massale wreedheden”, klinkt het. Daarmee hoopt de Amerikaanse regering Turkije, dat woest is om de goedkeuring van de resolutie, te paaien.

De niet-bindende maatregel werd vorige week goedgekeurd in de senaat en stelt dat de moord op anderhalf miljoen Armeniërs door het Ottomaanse rijk tussen 1915 en 1923 door de VS voortaan beschouwd wordt als een genocide. De Armeense genocide wordt door een dertigtal landen, waaronder ook België, erkend.

De beslissing schoot bij Turkije echter in het verkeerde keelgat en Ankara riep de Amerikaanse ambassadeur meteen op het matje. De relatie tussen Turkije en de VS stond sowieso al onder druk, onder andere wegens de Turkse aankoop van een Russisch raketafweersysteem en het beleid aangaande de oorlog in Syrië.



De Amerikaanse president Donald Trump krijgt van zowel Democraten als Republikeinen kritiek omdat hij de Turkse president Recep Tayyip Erdogan, met wie hij een bijzondere band heeft, beschermt tegen Amerikaanse sancties omwille van de wapenaankoop.

“Massale wreedheden”

“De positie van de administratie blijft ongewijzigd”, liet een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken weten in een verklaring. “Onze visie wordt gereflecteerd in de definitieve verklaring van de president aangaande dit thema in april.”

Op 24 april, de herdenkingsdag voor de Armeense genocide, omschreef Trump het bloedbad als “massale wreedheden”, in plaats van een genocide. “Vanaf 1915 werden anderhalf miljoen Armeniërs gedeporteerd, vermoord of verplicht om deel te nemen aan dodenmarsen in de laatste jaren van het Ottomaanse Rijk”, zei hij.

Betwisting dodentol

Turkije erkent dat veel Armeniërs in het Ottomaanse Rijk tijdens de Eerste Wereldoorlog gedood werden tijdens confrontaties met de Ottomaanse troepen, maar betwist het dodental en ontkent dat de moorden systematisch werden uitgevoerd en dat er sprake is van een genocide.

De erkenning van de Armeense genocide lag al tientallen jaren op tafel in het Amerikaanse Congres, maar vrees voor druk op de relatie met Turkije en intensief lobbywerk van Ankara smoorden elk initiatief in de kiem. Het feit dat de resolutie nu toch werd goedgekeurd, toont aan dat er zowel aan Democratische als aan Republikeinse zijde enorme onvrede is over de recente Turkse beslissingen.