Witte Huis vraagt hoogste Amerikaanse rechtbank om Trump zijn critici op Twitter te laten blokkeren ADN

21 augustus 2020

10u33

Bron: CNN, CNBC 0 De Amerikaanse president Donald Trump, die geregeld klaagt over “gecensureerd te worden” op Twitter, wil heel graag zelf mensen op zijn account de mond kunnen snoeren. Donderdag heeft het Amerikaanse ministerie van Justitie aan het Hooggerechtshof, de hoogste rechtbank van de VS, gevraagd om een beslissing van een lagere rechtbank ongedaan te maken, zodat Trump critici op Twitter kan blokkeren.

Het was een federale rechter die in 2018 besliste dat het blokkeren van Twitteraars door een ambtenaar in functie indruist tegen de grondwet. De rechter stelde dat het ‘First Amendment’, het recht op vrije meningsuiting, met de voeten wordt getreden als een president zijn online tegenstanders het zwijgen probeert op te leggen. Dit omdat grote delen van het persoonlijke Twitteraccount van de president worden gezien als een publiek forum.

‘Officieel communicatiekanaal’

Het Witte Huis ging tegen de uitspraak in beroep, maar die werd in 2019 opnieuw bevestigd. Het hof van beroep, bestaande uit een panel van drie rechters, oordeelde dat de president zijn account wel degelijk gebruikt als “een officieel communicatiekanaal” waardoor hij zelf een publiek forum heeft gecreëerd en het dus verboden blijft om vanuit zijn functie gebruikers te blokkeren op basis van hun politieke meningen en denkbeelden.

Het Witte Huis argumenteert nu dat dit fout is. “De president gebruikt zijn account om te spreken met het publiek, niet om leden van het publiek een forum te geven om tegen hem of onder elkaar te spreken”, zo staat te lezen in een verzoekschrift aan het Hooggerechtshof. Verder wordt opgemerkt dat het eerdere oordeel “de mogelijkheid van publieke figuren”, gaande van de president himself tot een gewoon gemeenteraadslid, “beperkt om hun socialemediaprofielen af te schermen van intimidatie, trollen of haatdragende boodschappen”.

‘Niet zomaar vrije meningsuiting onderdrukken’

‘The Knight First Amendment Institute’, de organisatie die de rechtszaak destijds was gestart namens zeven Twittergebruikers die de president had geblokkeerd nadat ze op één of meerdere van zijn tweets hadden gereageerd, zegt in een reactie dat het Hooggerechtshof het verzoek moet verwerpen.

“Deze zaak staat voor een principe dat fundamenteel is voor onze democratie”, stelt directeur Jameel Jaffer aan CNN. “Overheidsfunctionarissen kunnen niet zomaar vrije meningsuiting onderdrukken, simpelweg omdat ze het niet eens zijn met de boodschap.”

Als het Hooggerechtshof ermee instemt zich over de zaak te buigen, zal dat waarschijnlijk in oktober gebeuren, schrijft CNBC. Een beslissing zou dan volgen ergens in juni volgend jaar, maanden na de presidentsverkiezingen in november tussen Donald Trump en zijn Democratische uitdager Joe Biden.