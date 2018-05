Witte Huis vraagt China te stoppen met "Orwelliaanse onzin" over websites luchtvaartmaatschappijen lva

06 mei 2018

05u53

Bron: Reuters 1 Het Witte Huis heeft zaterdag de waarschuwing van China aan luchtvaartmaatschappijen om op een andere manier naar Taiwan, Macau en Hongkong te verwijzen fel bekritiseerd. Het Witte Huis schrijft het taalbeleid dat China wil opleggen af als "Orwelliaanse onzin".

De Chinese luchtvaartassociatie heeft in een brief aan 36 buitenlandse luchtvaartmaatschappijen, waaronder ook enkele Amerikaanse, erop aangedrongen op hun websites iedere verwijzing naar de Chinese grondgebieden Taiwan, Macau en Hongkong als aparte landen te verwijderen.

Het Witte Huis verklaarde dat president Trump elke poging van de Chinese Communistische Partij om haar politieke correctheid op te dringen aan de Amerikaanse burger zal tegenwerken.

"Dit is Orwelliaanse onzin", luidde de verklaring van het Witte Huis en ze roepen China op ermee te kappen.

Niet enkel luchtvaartmaatschappijen werden door China op de vinger getikt. Het betrof bijvoorbeeld ook de kledingketen Zara en de hotelketen Marriott. Zij boden eerder dit jaar al excuses aan.

Hongkong en Macau zijn voormalige Europese kolonies en zijn nu speciale administratieve regio's van de Volksrepubliek China. Taiwan is een van de meest gevoelige onderwerpen in China. Peking beschouwt Taiwan, dat in de praktijk functioneert als een zelfstandige staat, als een Chinese provincie.