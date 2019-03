Witte Huis vindt onderzoek naar Trump-omgeving “schandalig” bvb

Bron: Belga 0 De Amerikaanse regering heeft na het begin van het uitgebreid onderzoek naar de Amerikaanse president Donald Trump de Democraten beschuldigd van "intimidatie en belediging van de Amerikaanse burger". De Democraten, die nu over de meerderheid in het Huis van Afgevaardigden beschikken, hebben aan de commissie Justitie van het lagerhuis een berg informatie gevraagd over 81 mensen en agentschappen, onder meer van Trumps zonen Donald Junior en Eric, de Trump-organistaie, Trumps gewezen topstrateeg en adviseur Steve Bannon, en de klokkenluiderssite Wikileaks.

Woordvoerster Sarah Sanders van het Witte Huis beschuldigde gisteravond (lokale tijd) commissievoorzitter Jerry Nadler ervan "een schandalig en beledigend onderzoek naar afgezaagde, valse beschuldigingen" te zijn begonnen. Die werden al ruimschoots door speciaal aanklager Robert Mueller en commissies van de beide congreskamers onderzocht. Sanders betichtte de Democraten er voorts van "de president enkel lastig te vallen om de aandacht van hun radicale agenda af te leiden".

Volgens Nadler gaan de onderzoeken over beschuldigingen van corruptie, machtsmisbruik en obstructie van de rechterlijke macht. Sanders had eerder al gezegd dat de juridische adviseur van het Witte Huis de brief van de commissie Justitie gisteren zou behandelen en daarop binnen een "redelijke tijd" zou antwoorden. De betrokkenen hebben twee weken de tijd om aan de eisen te voldoen. Als ze dat niet doen, wil de commissie Justitie hen dwingen de documenten openbaar te maken.



Parallel met verschillende parlementaire commissies onderzoekt Mueller mogelijk heimelijke afspraken tussen het Trump-kamp en vertegenwoordigers van Rusland in de presidentiële campagne van 2016.